Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayınladı. Verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişiye düştü.

İşsizlik oranı ise bir önceki aya kıyasla 0,3 puanlık azalışla oran olarak 7,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre değerlendirildiğinde ise 0,8 puanlık düşüş kaydetti.

Cinsiyet dağılımında işsizlik oranı erkeklerde oran olarak 6,6 iken kadınlarda oran olarak 10,1 şeklinde tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK DÜŞÜŞTE

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak oran olarak 13,0 seviyesine geriledi. Bu yaş kategorisinde işsizlik oranı erkeklerde oran olarak 9,7, kadınlarda ise oran olarak 19,4 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM EDİLEN SAYISI 32,5 MİLYONU AŞTI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla 136 bin kişi artış göstererek 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla oran olarak 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde oran olarak 65,8, kadınlarda ise oran olarak 31,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü ağustosta bir önceki aya göre 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bin kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek oran olarak 52,5 seviyesinde sabit kaldı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde oran olarak 70,5, kadınlarda ise oran olarak 35,0 olarak kayıtlara geçti.