Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsane kalecileri arasında gösterilen Şükrü Ersoy, 95 yaşında hayatını kaybetti. 1954-62 yılları arasında Fenerbahçe'nin kalesini koruyan milli kaleci, jübilesinin ardından teknik direktörlük ve spor yorumculuğu görevlerinde de bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane ismi hayatını kaybetti - Resim: 1

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Ersoy, 72 yıl önce düzenlenen 1954 Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın kalesini korumuştu.

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Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane ismi hayatını kaybetti - Resim: 2

YÜKSEK DİVAN KURULU ÜYESİ

Sarı-lacivertli kulübün yayımladığı taziye mesajında, "Kalemizi yıllarca başarıyla koruyan, Türk futbolunun unutulmaz file bekçileri arasında yer alan; kulübümüze futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak uzun yıllar hizmet eden 1107 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Ali Şükrü Ersoy'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.

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Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane ismi hayatını kaybetti - Resim: 3

Ersoy'un mücadelesiyle sarı-lacivertli kulübün tarihine iz bıraktığı ifade edilerek, "Futbolculuk kariyerinin ardından da farklı görevlerde kulübümüze hizmet etmeyi sürdüren Şükrü Ersoy'u her zaman saygı ve minnetle hatırlayacağız. Şükrü Ersoy'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane ismi hayatını kaybetti - Resim: 4

ŞÜKRÜ ERSOY KİMDİR?

Şükrü Ersoy, 14 Ocak 1931'de İstanbul'da doğdu ve futbolculuk kariyeri boyunca Vefa, Karagücü, Fenerbahçe ile Austria Salzburg forması giydi.

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Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane ismi hayatını kaybetti - Resim: 5

Kadıköy doğumlu olan Ersoy, futbola Fenerbahçe'nin gençlik takımlarında başladı. Futbol çevrelerinde "Lastik" lakabıyla tanınan Ersoy, çevikliği ve refleksleriyle döneminin öne çıkan kalecilerinden biri oldu.

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