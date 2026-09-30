Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Ersoy, 72 yıl önce düzenlenen 1954 Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın kalesini korumuştu.
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane ismi hayatını kaybetti
Türk futbolunun efsane kalecileri arasında gösterilen Şükrü Ersoy, 95 yaşında hayatını kaybetti. 1954-62 yılları arasında Fenerbahçe'nin kalesini koruyan milli kaleci, jübilesinin ardından teknik direktörlük ve spor yorumculuğu görevlerinde de bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
YÜKSEK DİVAN KURULU ÜYESİ
Sarı-lacivertli kulübün yayımladığı taziye mesajında, "Kalemizi yıllarca başarıyla koruyan, Türk futbolunun unutulmaz file bekçileri arasında yer alan; kulübümüze futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak uzun yıllar hizmet eden 1107 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Ali Şükrü Ersoy'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.
Ersoy'un mücadelesiyle sarı-lacivertli kulübün tarihine iz bıraktığı ifade edilerek, "Futbolculuk kariyerinin ardından da farklı görevlerde kulübümüze hizmet etmeyi sürdüren Şükrü Ersoy'u her zaman saygı ve minnetle hatırlayacağız. Şükrü Ersoy'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
ŞÜKRÜ ERSOY KİMDİR?
Şükrü Ersoy, 14 Ocak 1931'de İstanbul'da doğdu ve futbolculuk kariyeri boyunca Vefa, Karagücü, Fenerbahçe ile Austria Salzburg forması giydi.
Kadıköy doğumlu olan Ersoy, futbola Fenerbahçe'nin gençlik takımlarında başladı. Futbol çevrelerinde "Lastik" lakabıyla tanınan Ersoy, çevikliği ve refleksleriyle döneminin öne çıkan kalecilerinden biri oldu.