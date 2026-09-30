Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Ersoy'un mücadelesiyle sarı-lacivertli kulübün tarihine iz bıraktığı ifade edilerek, "Futbolculuk kariyerinin ardından da farklı görevlerde kulübümüze hizmet etmeyi sürdüren Şükrü Ersoy'u her zaman saygı ve minnetle hatırlayacağız. Şükrü Ersoy'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.