Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 10 gündür tam kadro çalıştıklarını belirten Italiano, sahada antrenmanlarda üzerinde durdukları oyun anlayışını görmek istediğini söyledi.

'ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHAYA YANSITMAK İSTİYORUZ'

Rakiplerinin güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Son 10 gündür tam kadro çalışıyoruz ve hazırlıklarımız çok iyi geçti. Midtjylland belirli seviyede, güçlü bir takım. Ancak biz de şu ana kadar çalıştıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz. Taraftarımıza iyi şeyler göstereceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Avrupa kupalarının önemine değinen Italiano, "Avrupa'da futbolun gerçek yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Hangi organizasyon olursa olsun Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Yolculuğumuz yarın başlıyor ve hedefimiz maçı kazanmak." dedi.

'DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ'

İlk resmi maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, taraftarlardan sabır istedi.

Italiano, "Bu bizim ilk resmi maçımız. Daha geliştirmemiz gereken birçok konu var. Taraftarlarımızın desteğiyle sahada iyi bir performans sergileyip çalışmalarımızın karşılığını vermek istiyoruz." diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ KİMLİĞİ OLUŞTURACAĞIZ'

Oyun planlarıyla ilgili de bilgi veren İtalyan teknik adam, temel sistemlerinin dörtlü savunma üzerine kurulu olacağını belirtti.

"Sahada ne yaptığını bilen bir Beşiktaş oluşturmak istiyoruz." diyen Italiano, rakibe göre orta saha dizilişlerinde değişiklik yapabileceklerini ancak takımın temel oyun kimliğini koruyacaklarını ifade etti.

GENÇ OYUNCULARA ÖVGÜ

Hazırlık kampında genç futbolcuların performansından memnun kaldığını dile getiren Italiano, özellikle İlhan Fakılı'nın dikkatini çektiğini söyledi.

İtalyan teknik adam, "İlhan beni gerçekten şaşırttı. Bitiriciliği ve soğukkanlılığı çok iyi. Geliştirmesi gereken yönleri var ancak gelecekte bize önemli katkılar sağlayabilecek kaliteli bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

'AVRUPA'DA KOLAY MAÇ YOK'

Midtjylland karşılaşmasının zorlu geçeceğini vurgulayan Italiano, "Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur. Özellikle Kuzey Avrupa takımları fiziksel olarak güçlü ve disiplinlidir. Rakibimizi iyi analiz ettik. Hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz. Biz de sahaya hazır çıkıp istediğimiz futbolu ortaya koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.