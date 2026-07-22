Emekliye ÖTV'siz araç şartları netleşiyor... Gözler Meclis'te: İşte kapsama alınabilecek marka ve modeller

TEKLİFİN DETAYLARI

Emeklilerin beklentisini artıran ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan teklif ise henüz yasalaşmış değil. Taslak halinde bekleyen teklifin öne çıkan başlıkları şöyle:

Teklif taslağı SSK ve Emekli Sandığı emeklilerini değil, sadece 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b (Bağ-Kur) maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alan esnaf ve sanatkâr emeklilerini kapsıyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde emekliler, emeklilik tarihinden itibaren ilk 5 yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere bu haktan faydalanabilecek.

Alınan binek otomobillerin en az 5 yıl boyunca satılmasına izin verilmeyecek.