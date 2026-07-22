Gazeteci Aytunç Erkin'in bugünkü köşe yazısında paylaştığı AREA Araştırma anket sonuçları, siyaset gündeminde dikkat çeken verileri ortaya koydu. Ankete göre Özgür Özel, kamuoyundaki olumlu algısını artırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki farkın azaldığı görüldü.
Özgür Özel'in seçmende karşılığı ölçüldü: İlk ankette çarpıcı sonuç
Özgür Özel'in dünkü grup toplantısında CHP'den ayrılarak 'yeni parti' kuracağı açıkması gündeme bomba gibi düştü. Özgür Özel'in açıklamasının ardından partiden istifalar sürerken anketler de merak konusu oldu. İlk anket AREA Araştırmadan geldi. Özgür Özel'in seçmende karşılığı ölçüldü. İşte sonuçlarKaynak: Diğer
ÖZGÜR ÖZEL'E OLUMLU BAKANLARIN ORANI YÜZDE 45,9
AREA Araştırma'nın yaptığı ilk anket sonuçlarına göre, "Özgür Özel'le ilgili kanaatim olumlu" diyenlerin oranı yüzde 45,9 oldu.
Araştırmada, CHP seçmeninin yüzde 74,9'u Özgür Özel'e yönelik "olumlu" görüş bildirdi. Özel'in yeni partisine oy vereceğini belirten seçmenlerde ise bu oran yüzde 97,5 olarak ölçüldü.
ERDOĞAN İLE ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ
Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "olumlu kanaatim var" diyenlerin oranı ise yüzde 47,9 olarak kaydedildi.
Anket sonuçları, Özgür Özel'in son dönemde kamuoyundaki desteğini artırdığına işaret ederken, Erdoğan ile arasındaki farkın yaklaşık 2 puana kadar düştüğü değerlendirmelerine neden oldu.
MANSUR YAVAŞ İLK SIRADA YER ALDI
AREA Araştırma'nın dikkat çeken bir diğer sonucu ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.
Ankete göre Yavaş hakkında olumlu kanaat belirtenlerin oranı yüzde 60,6 olarak ölçüldü. Bu sonuçla Mansur Yavaş, araştırmada kamuoyunda en yüksek olumlu algıya sahip isim olarak öne çıktı.
AREA Araştırma'nın verileri, siyasi liderlere yönelik kamuoyu algısındaki değişimin sürdüğünü ortaya koyarken, özellikle Özgür Özel'in son aylarda yükselen grafiği ve Mansur Yavaş'ın yüksek beğeni oranı siyaset kulislerinde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
BUGÜN SEÇİM OLSA NE OLURDU?
AREA’nın anketindeki “Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna da verilen yanıtlar dikkat çekti. Özgür Özel’in partisi yüzde 19.4 oy alırken, CHP'nin oyunun ise yüzde 11.8 olduğu görüldü.