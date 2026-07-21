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Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Beşiktaş’ta orta saha için yeni bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Newcastle United forması giyen Joe Willock’un transferi için görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL’A GELDİ

İddialara göre İngiliz futbolcunun temsilcisi, transfer görüşmeleri için İstanbul’a gelerek Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldi. Yapılan temasların ardından temsilcinin şehirden ayrıldığı belirtildi.

TRANSFER İÇİN OLUMLU SİNYALLER

26 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak baktığı ifade edilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edebileceği kaydedildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Joe Willock, 2025-2026 sezonunda Newcastle United formasıyla 39 resmi maçta görev aldı. İngiliz orta saha bu süreçte 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.