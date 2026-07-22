Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı

Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı

Ünlü ekonomist Mert Başaran, gram altına dair öngörülerini paylaştı. Gram altında 6 bin TL seviyelerine dikkat çeken Başaran kritik açıklamalarda bulundu.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı - Resim: 1

Ünlü ekonomist Mert Başaran, altın piyasasında yaşanan düşüş sürecini ve geleceğe yönelik beklentilerini katıldığı bir YouTube yayınında değerlendirdi.

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Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı - Resim: 2

Zirve seviyelerden yaşanan geri çekilmenin ardından altının kritik destek bölgelerine ulaştığını belirten Başaran, uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alım fırsatlarının doğabileceğine dikkat çekti. Piyasaların genel durumunu da yorumlayan Başaran, yılın şampiyonu olmaya aday yatırım aracını açıkladı.

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Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı - Resim: 3

Ekonomist Mert Başaran, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda altın fiyatlarındaki son durumu, altının diğer yatırım araçlarından ayrılan yönlerini ve yıl sonu piyasa beklentilerini değerlendirdi

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Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı - Resim: 4

Ons altının daha önce 5 bin 650 ve 5 bin 300 seviyelerinden başlayan bir düşüş trendine girdiğini hatırlatan Başaran, yüzde 25’e yakın bir geri çekilme yaşandığını belirtti.

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Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı - Resim: 5

Fiyatların 3 bin 900 dolar destek seviyesine kadar gerilediğini ifade eden Başaran, bu noktanın önemini şu sözlerle vurguladı:

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Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı - Resim: 6

"Düştü, düştü, düştü... Altında 3 bin 900 dolar bir destek var ve şu an oraya kadar geldi. Bütün kötü haberlere ve savaş ortamına rağmen altın 3 bin 900’ün altına düşemiyor. Eğer bir ay daha burada bu şekilde yatay seyrederse, artık düşüşün sonuna gelindiğini söyleyebiliriz."

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Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı - Resim: 7

Gram altın için öngörüde bulunan Başaran, “Gram altında 6 bin TL artık güzel noktalar yavaş yavaş toplanabilir noktalara değebiliriz. 8 bin TL’de ‘bir tedbir alın’ diyordum. Burada ‘bir düzeltme olabilir’ demiştim. Bunu bas bas bağırmıştım. Şimdi ise uzun vadeli düşünenler için artık yavaş yavaş dönüş olabilir” dedi.

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Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı - Resim: 8

Altını borsa, gayrimenkul ve arsa gibi diğer yatırım araçlarından ayıran en önemli özelliğin "adalet" olduğunu savunan Mert Başaran, altının her kesimden yatırımcıya eşit davrandığını söyledi:

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Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı - Resim: 9

"Hisse senedinde, konutta veya arsada iyi oynayan kazanır; herkes aynı oranı yakalayamaz. Biri yüzde 30 kazanırken diğeri yüzde 200 kazanabilir. Fakat altında şöyle bir güzellik var: Altın yüzde 50 yükseldiğinde mermerci de, kameraman da, tüpçü de, ben de aynı oran üzerinden kazanırız. Altın herkese eşit davranır, adildir ve vicdanlıdır."

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Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı - Resim: 10

Geçtiğimiz dönemin şampiyonunun gümüş olduğunu hatırlatan Başaran, 2026 yılının geri kalan dönemi ve yıl sonu kapanışı için favori yatırım aracını da açıkladı.

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Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı - Resim: 11

Yılı zirvede kapatacak en güçlü adayın para piyasası fonları olacağını belirten Başaran; faiz odaklı, kira sertifikaları ve sabit getirili enstrümanların bu yıl en çok kazandıran varlık grubu olacağını öngördü.

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Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı - Resim: 12

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir

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