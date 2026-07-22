Mert Başaran gram altın için kritik rakamı açıkladı

"Düştü, düştü, düştü... Altında 3 bin 900 dolar bir destek var ve şu an oraya kadar geldi. Bütün kötü haberlere ve savaş ortamına rağmen altın 3 bin 900’ün altına düşemiyor. Eğer bir ay daha burada bu şekilde yatay seyrederse, artık düşüşün sonuna gelindiğini söyleyebiliriz."