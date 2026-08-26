UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçı evinde 3-0 kazanan Beşiktaş yarın rövanş karşılaşmasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk olacak.

Rövanş mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Leandro Trossard'ın neden maç kadrosunda olmadığını açıkladı.

'BİZ AVRUPA'DA OLMALIYIZ'

Bu aşamaya gelene kadar iki tur geçtiklerini hatırlatan Italiano, "Buraya gelene kadar iki tane tur atladık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef bu. Yarın iyi bir sonuç alarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz" dedi.

İtalyan teknik adam, "İlk maçı kazandık ama dün de aynı skorlu bir maç vardı ve o takım elendi. O yüzden kesin olarak bakamayız. Yarın sonuna kadar konsantre olmamız ve kazanmamız gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız!" ifadelerini kullandı.

TROSSARD NEDEN KADRODA YOK?

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın durumu hakkında da bilgi veren Italiano, oyuncunun hafif bir rahatsızlığı bulunduğunu açıkladı.

Italiano, "Trossard'da hafif bir rahatsızlık vardı. O yüzden kendisi yok. Yarın da yüzde 100'ünü verecek oyuncuları sahaya süreceğim" dedi.

YENİ TRANSFER POKU'YU ANLATTI

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Poku hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Genç futbolcunun özelliklerinin aradıkları oyuncu profiline uyduğunu belirten Italiano, "Poku, ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirde iyi olan bir oyuncu, hızlı bir oyuncu ve 23 yaşın altında bir oyuncu. Gerçek bir kanat oyuncusu, bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu" ifadelerini kullandı.

ALANYASPOR YENİLGİSİNE DEĞİNDİ

Süper Lig'de Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyeti de değerlendiren Italiano, yenilgilerin futbolun bir parçası olduğunu ancak takımın vereceği reaksiyonun belirleyici olacağını söyledi.

"Kaybetmek bu oyunun bir parçası maalesef. Bu yolculukta tabii ki maç kaybedeceksiniz. Bu normal bir şey ama gösterdiğiniz reaksiyon önemlidir" diyen Italiano, yenilgilerden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.