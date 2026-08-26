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Kaynak: DHA

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyon yargıya taşındı.

Mücadelenin 8. dakikasında Fidan Aliti ile Leandro Trossard arasında yaşanan pozisyonda kırmızı kart çıkmaması büyük tartışma yaratmış, Beşiktaş cephesi maçın ardından hakem kararlarına sert tepki göstermişti.

Yaşananların ardından Antalya'da üç avukat, karşılaşmanın orta hakemi Adnan Deniz Kayatepe ile VAR hakemi Bülent Birincioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA' İDDİASIYLA BAŞVURU

Avukatlar Hasan Nizam, Abdullah İlkkahraman ve Sude Budak, söz konusu pozisyonda gerekli yaptırımın uygulanmadığı iddiasıyla Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Suç duyurusunun Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinde düzenlenen "görevi kötüye kullanma" kapsamında yapıldığı belirtildi.

'GEREKLİ YAPTIRIM UYGULANMALIYDI'

Avukat Hasan Nizam, başvurunun gerekçesini şu şekilde açıkladı:

"Alanyaspor futbolcusunun Beşiktaş futbolcusuna tokat niteliğinde hareketi bulunmakta. Bu hareketin TCK kapsamında suç olup olmadığı yönünde bir değerlendirmede bulunmasak dahi, maçı yöneten orta hakemin ve VAR hakeminin bu olayı görüp, gerekli tespiti yaparak oyun kurallarına aykırılık durumunda yaptırım uygulaması gerekiyordu. Bu durum maç esnasında gerçekleşmediği için Türk Ceza Kanunu'nun 257’nci maddesi kapsamında, duyarlı vatandaşlar ve dikkatli hukukçular olarak suç duyurusunda bulunduk."

'KASTİ YA DA İHMALİ DURUM VARSA SORUŞTURULSUN'

Hakemlerin kamu görevi yaptığını söyleyen Avukat Abdullah İlkkahraman, “Spor kamuoyu, pozisyonla ilgili haksız karar verildiğine dair mutabık kalmıştır. VAR hakeminin olayı görüp orta hakeme karar mekanizması olarak bildirmemesi, TCK 257 kapsamında görevi kötüye kullanma suçunu ihtiva ettiği görülmektedir. İlgililer hakkında kasti ya da ihmali bir durum var ise soruşturulması için başvurumuzu yaptık. VAR hakeminin çok açık bir şekilde tokat niteliğindeki bu hareketi görmemesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ KİMSEYİ YIPRATMAK DEĞİL'

Avukat Sude Budak da girişimlerinin herhangi bir kulüp ya da kişiyi hedef almadığını belirtti.

Budak, amaçlarının söz konusu pozisyon üzerinden TCK 257 kapsamında bir suç oluşup oluşmadığının savcılık tarafından değerlendirilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ DA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem yönetimini sert ifadelerle eleştirmişti.

Siyah-beyazlı kulüp, Fidan Aliti'nin Trossard'a müdahalesinin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savunurken, hem orta hakem Adnan Deniz Kayatepe'yi hem de VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nu hedef alan bir açıklama yayımlamıştı.

Leandro Trossard da maç sonrasında pozisyona ilişkin, "Bana net bir tokat atıldı. Kararın değişmesi gerekiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Böylece günlerdir spor kamuoyunda tartışılan Aliti-Trossard pozisyonu, bu kez hukuki bir sürecin konusu haline geldi.