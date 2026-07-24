OLAYLAR

1823 - Şili'de kölelik yasaklandı.

1847 - Salt Lake City, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi peygamberlerinden Brigham Young öncülüğünde kurulmaya başlandı.

1866 - Tennessee, Amerikan İç Savaşı sonrasında birliğe tekrar kabul edilen ilk eyalet oldu.

1901 - Yazar O. Henry, zimmet suçundan Austin, Texas'ta üç yıl kaldığı hapishaneden iyi hal nedeniyle salıverildi.

1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı: 29 yıldır askıda olan Osmanlı Anayasası yeniden yürürlüğe girdi.

1911 - Hiram Bingham III, Machu Picchu'yu (İnkaların kayıp şehri) yeniden keşfetti.

1915 - Chicago'da yolcu gemisi battı; 845 kişi öldü.

1923 - Günümüz Türkiye'sinin sınırlarını büyük oranda çizildiği Lozan Antlaşmasının imzalatılması.

1931 - Pittsburgh'da (Pensilvanya) yaşlılar evinde çıkan yangında 48 kişi öldü.

1936 - İspanya Hükûmeti, iç savaş nedeniyle dünyadan yardım istedi.

1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz ve Kanada uçakları geceleri, ABD uçakları ise gündüzleri Hamburg'u bombaladı. Kasım'da operasyon bittiğinde; 9.000 ton patlayıcı kullanılmış, 30.000'den fazla insan ölmüş ve 280.000 bina yıkılmış olacaktı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Amerika Birleşik Devletleri ile Japon İmparatorluğu arasında Tinian Muharebesi başladı.

1950 - Gazeteciler Cemiyeti, sansürün kaldırılışını Basın Bayramı ilan etti.

1952 - Merzifon ve Akşehir'de sel: 77 ev yıkıldı, 500 büyükbaş hayvan öldü ve tarım alanları sular altında kaldı.

1955 - Ekrem Koçak, 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.

1958 - Türkiye'nin Kıbrıs'a asker gönderme önerisini, Birleşik Krallık reddetti.

1959 - Irak'ın Kerkük şehrinde, 1000 kadar Türkmeni'nin katledildiği açıklandı.

1960 - Basın Ahlak Yasası imzalandı.

1963 - Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.

1967 - 11 Mayıs'ta greve giden ve haklarını almak için Ankara'ya yürüyüşe geçen Manisalı 90 temizlik işçisi, 930 kilometre kat ederek Ankara'ya vardı.

1967 - Dokunulmazlığı kaldırılan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Çetin Altan, kararın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

1968 - Polisin İstanbul Teknik Üniversitesi Yurdu'nu bastığı sırada dövdüğü gençlerden Hukuk Fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu, sekiz gün komada kaldıktan sonra öldü.

1974 - Yunanistan'da yedi yıldır süren cunta yönetimi sona erdi; sürgündeki Konstantin Karamanlis, Hükûmeti kurmak üzere geri döndü.

1977 - Dört gün süren Libya-Mısır savaşı sona erdi.

1986 - Kartal, İstanbul'da tren kazası: 9 ölü, 18 yaralı.

2016 - Cumhuriyet Halk Partisi, Taksim Mitingi'ni düzenledi.

2020 - Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camii Olarak 86 yıl sonra tekrar açıldı.

DOĞUMLAR

1242 - Stommeln'li Christina, bir Alman mistikti (ö. 1312)

1689 - William, Prenses Anne ve eşi Danimarka'dan Prens George'un oğlu (ö. 1700)

1783 - Simón Bolívar, Güney Amerikalı devrimci lider (ö. 1830)

1802 - Alexandre Dumas, père, Fransız yazar (ö. 1870)

1803 - Adolphe Adam, Fransız besteci (ö. 1856)

1827 - Francisco Solano López, Carlos Antonio Lopez'in büyük oğlu (ö. 1870)

1854 - Konstantin Josef Jireček, Çek tarihçi, diplomat ve Slavist (ö. 1918)

1855 - René Basset, Fransız şarkiyatçı (ö. 1924)

1857 - Henrik Pontoppidan, Danimarkalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1943)

1860 - Alphonse Mucha, Çek ressam ve grafik sanatçısı (ö. 1939)

1864 - Juan Vicente Gómez, Venezuela diktatörü (1908-1935 arasında) (ö. 1935)

1892 - Alice Ball, Amerikalı kimyager (ö. 1916)

1897 - Amelia Earhart, Amerikalı havacı ve yazar (ö. 1938)

1920 - Tamar Eshel, İsrailli diplomat ve siyasetçi (ö. 2022)

1922 - Namık Kemal Şentürk, Türk devlet adamı, bürokrat ve siyasetçi (ö. 2020)

1925 - Hulki Saner, Türk senarist, yönetmen ve film yapımcısı (ö. 2005)

1929 - Gülriz Sururi, Türk tiyatro oyuncusu (ö. 2018)

1931 - Ermanno Olmi, İtalyan yönetmen (ö. 2018)

1932 - Yıldız Moran, Türk fotoğrafçı, sözlük yazarı ve çevirmen (ö. 1995)

1936 - Dan Inosanto, Amerikalı dövüş sanatları hocası ve Bruce Lee'nin öğrencisi

1938 - José Altafini, İtalyan futbolcu

1939 - Walt Bellamy, Amerikalı basketbolcu (ö. 2013)

1940 - Ertuğrul Işınbark (Mandrake), Türk illüzyonist (ö. 2014)

1948 - Gene Zwozdesky, Kanadalı siyasetçi (ö. 2019)

1950 - Fehmi Koru, Türk gazeteci ve yazar

1952 - Gus Van Sant, Amerikalı yönetmen ve müzisyen

1954 - Erdoğan Arıca, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2012)

1954 - Jorge Jesus, Portekizli futbolcu ve teknik direktör

1956 - Mehmet Ali Aydınlar, Türk iş insanı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanlarından

1957 - Şevket Mirziyoyev, Özbek siyasetçi ve Özbekistan'ın 2. Devlet Başkanı

1961 - Jale Bekar, Türk pop müzik şarkıcısı

1963 - Karl Malone, Amerikalı basketbolcu

1965 - Süleyman Nevzat Korkmaz, Türk siyasetçi

1969 - Jennifer Lopez, Ameriklı oyuncu, şarkıcı, dansçı ve moda tasarımcısı

1969 - Uzay Heparı, Türk besteci ve yapımcı (ö. 1994)

1973 - Evren Duyal, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1975 - Eric Szmanda, Amerikalı sinema oyuncusu

1975 - Torrie Wilson, Amerikalı model ve güreşçi

1976 - Tiago Monteiro, Portekizli Formula 1 pilotu

1977 - Mehdi Mahdavikia, İranlı futbolcu

1977 - Serkan Kaya, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı

1978 - Madeline Miller, Amerikalı romancı

1979 - Cristian Rodrigo Zurita, Arjantinli futbolcu

1979 - Rose Byrne, Avustralyalı oyuncu

1980 - Uğur Bilgin, Türk oyuncu

1981 - Nayib Bukele, Salvadorlu siyasetçi ve iş insanı

1981 - Onur Şan, Türk şarkıcı

1981 - Summer Glau, Amerikalı dansçı, sinema ve dizi oyuncusu

1982 - Elisabeth Moss, Amerikalı oyuncu

1982 - Anna Paquin, Kanadalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1982 - Vyacheslav Krendelev, Türkmen futbolcu

1983 - Daniele De Rossi, İtalyan futbolcu

1984 - Debby Stam, Hollandalı voleybolcu

1985 - Aries Merritt, Amerikalı atlet

1986 - Vügar Haşimov, Azeri satranç oyuncusu (ö. 2014)

1987 - Merve Sevi, Türk oyuncu

1989 - Eko Yuli Irawan, Endonezyalı halterci

1990 - Angelo Dawkins, Amerikalı güreşçi

1990 - Daveigh Chase, Amerikalı oyuncu (ö. 2026)

1991 - Emily Bett Rickards, Kanadalı oyuncu

1991 - Khontkar, Türk rapçi

1992 - Mikaël Kingsbury, Kanadalı serbest stil kayakçı

1994 - Bright Edomwonyi, Nijeryalı futbolcu

1995 - Kyle Kuzma, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1996 - Fırat Alemdaroğlu, Türk basketbolcu

1997 - Furkan Korkmaz, Türk millî basketbolcu

1997 - Emre Mor, Türk millî futbolcu

ÖLÜMLER

946 - Muhammed bin Toğaç, kendisi Fergana'dan gelmiş İhşidi hanedanı kurucusu (d. 882)

1129 - Shirakawa, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 72. imparatoru (d. 1053)

1568 - Carlos, Asturias prensi (d. 1545)

1862 - Martin Van Buren, ABD'nin 8. Başkanı (d. 1782)

1885 - Baldwin Martin Kittel, Alman bitki bilimci (d. 1797)

1927 - Ryunosuke Akutagava, Japon yazar (d. 1892)

1930 - Šatrijos Ragana, Litvan hümanist yazar ve eğitimci (d. 1877)

1941 - Afife Jale, ilk Türk kadın tiyatro oyuncusu (d. 1902)

1957 - Sacha Guitry, Fransız aktör, yönetmen ve senarist (d. 1885)

1959 - Abdullah Şaik, Azeri yazar, şair ve öğretmen (d. 1881)

1968 - Vedat Demircioğlu, Türk devrimci (İTÜ öğrencisi ve Türkiye'de 68 Kuşağının ölen ilk ismi) (d. 1943)

1974 - James Chadwick, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1891)

1980 - Peter Sellers, İngiliz aktör (d. 1925)

1984 - Jose Mauro de Vasconcelos, Brezilyalı yazar (d. 1920)

1986 - Fritz Albert Lipmann, Alman asıllı Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1899)

1988 - Ilona Elek, Macar eskrimci (d. 1907)

1990 - Agah Hün, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1918)

1991 - Isaac Bashevis Singer, Polonya asıllı Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1904)

1992 - Arletty, Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1898)

1995 - Sadık Ahmet, Batı Trakyalı Türk tıp doktoru ve siyasetçi (Batı Trakya Türkleri'nin hakları için verdiği mücadele ile tanınan) (d. 1947)

2002 - Adnan Yücel, Türk şair (d. 1953)

2004 - Bob Azzam, Lübnan asıllı Mısır doğumlu Fransız şarkıcı (d. 1925)

2007 - Albert Ellis, Amerikalı psikoterapist (d. 1913)

2010 - Theo Albrecht, Alman girişimci (d. 1922)

2011 - Didem Madak, Türk şair (d. 1970)

2011 - G. D. Spradlin, Amerikalı oyuncu (d. 1920)

2012 - Nevin Çokay, Türk ressam (d. 1930)

2012 - Chad Everett, Amerikalı oyuncu (d. 1937)

2012 - Sherman Hemsley, Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve komedyen (d. 1938)

2012 - John Atta Mills, Gana Dördüncü Cumhuriyeti'nin üçüncü devlet başkanı (d. 1944)

2013 - Muhammed El-Brahmi, Tunuslu muhalif siyasetçi (d. 1955)

2013 - Garry Davis, Amerikan aktivist (d. 1921)

2016 - Marni Nixon, Amerikalı soprano, oyuncu ve şarkıcı (d. 1930)

2017 - Luis Gimeno, Uruguay doğumlu Meksikalı aktör (d. 1927)

2017 - Udupi Ramachandra Rao, Hint bilim insanı (d. 1932)

2019 - Claes Andersson, İsveççe konuşan Fin siyasetçi aynı zamanda psikiyatrist, yazar, şair ve caz müzisyeni (d. 1937)

2019 - Günay Tuncel, Türk organizatör ve işletmeci (d. 1940)

2019 - Margaret Fulton, İskoçya doğumlu Avustralyalı-Britanyalı gurme, yemek şefi, yazar, yorumcu ve gazeteci (d. 1924)

2019 - Sergio Di Giulio, İtalyan aktör ve seslendirme sanatçısı (d. 1945)

2020 - Nina Andreyeva, Rus kimyager, eğitimci, yazar, siyasi aktivist eleştirmen (d. 1938)

2020 - Benjamin Mkapa, Tanzanyalı gazeteci, diplomat ve siyasetçi (d. 1938)

2020 - Amala Shankar, Hint dansçı, aktris ve sanatçı (d. 1919)

2021 - Rodney Alcala, Amerikalı hükümlü tecavüzcü ve seri katildir (d. 1943)

2021 - Dieter Brummer, Avustralyalı aktör (d. 1976)

2021 - Herbert Köfer, Alman aktör ve televizyon sunucusu (d. 1921)

2021 - Jackie Mason, Amerikalı stand-up komedyeni ve aktör (d. 1928)

2021 - Romeu, İspanyol çizgi roman sanatçısı (d. 1948)

2022 - Alain David, Fransız atlettir (d. 1932)

2022 - Tamar Eshel, İsrailli diplomat ve siyasetçi (d. 1920)

2022 - David Warner, İngiliz aktör (d. 1941)

2025 - Hulk Hogan, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1953)