Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer ile Bodrum FK, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
ABOUBAKAR'DAN 8 DAKİKADA 2 GOL
Bodrum FK'nin gollerini 7. dakikada Yusuf Sertkaya, 15 ve 23. dakikalarda Vincent Aboubakar ile 75. dakikada Berkay Aslan kaydetti.
Sarıyer'in tek golü 81. dakikada Doğancan Davas'tan gelirken, Emeka Eze 90+1. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
34 yaşındaki Aboubakar, böylece bu sezon çıktığı 6. maçta 3. golüne ulaştı.
Bu galibiyetle Bodrum FK puanını 11'e yükseltirken, Sarıyer 15 puanda kaldı. Gelecek hafta Bodrum FK, Bandırmaspor'u ağırlayacak; Sarıyer ise Sivasspor deplasmanına çıkacak.