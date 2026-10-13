SOĞUK HAVALARDA ÇORBA TERCİHİ DEĞİŞİYOR
Havaların soğumasıyla birlikte sofralarda çorba tüketimi artıyor. Kelle paça, tavuk suyu ve mercimek gibi geleneksel lezzetlerin yanında, son dönemde besin içeriğiyle öne çıkan bir başka çorba da dikkat çekiyor.
Ne kelle paça ne tavuk suyu: İşte en sağlıklı çorba
Soğuk havaların vazgeçilmezi olan geleneksel çorbalara bir yenisi rakip oldu. Kolajen ve amino asit içeriğiyle dikkat çeken bu çorbanın bağırsak ve eklem sağlığına katkıları konuşuluyor. Peki, hangi çorba ve gerçekten ne kadar faydalı?Kaynak: Diğer
SOĞUK HAVALARDA ÇORBA TERCİHİ DEĞİŞİYOR
GELENEKSEL ÇORBALARA YENİ RAKİP
Mercimek çorbası bitkisel protein ve lif, tavuk suyu çorbası ise kullanılan malzemelere göre protein sağlayabiliyor. Ancak farklı besin bileşenleri içeren bir başka geleneksel tarif, özellikle kolajen içeriği nedeniyle gündeme geldi.
İŞTE MERAK EDİLEN ÇORBA
Son dönemde adından söz ettiren tarif, ilikli kemik suyu çorbası. Kemiklerin uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan bu çorba, jelatin, kolajenden türeyen amino asitler ve lezzetli yapısıyla öne çıkıyor.
HAZIRLANIŞI SABIR İSTİYOR
İlikli kemik suyu genellikle kemiklerin suyla birlikte uzun süre kısık ateşte pişirilmesiyle hazırlanıyor. Bazı tariflerde az miktarda sirke kullanılıyor. Ancak sirkenin kemikteki bütün mineralleri suya geçirdiği iddiası bilimsel olarak kesinleşmiş değil.
KOLAJEN VE AMİNO ASİT İÇERİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Kemik suyu, pişirme yöntemine bağlı olarak glisin ve prolin gibi amino asitler ile jelatin içerebiliyor. Bununla birlikte tüketilen kolajenin doğrudan cildi gençleştirdiği veya eklem kıkırdaklarını onardığı kesin olarak gösterilmiş değil.
BAĞIRSAKLARA ETKİSİ MERAK EDİLİYOR
İlikli kemik suyu çorbasının bağırsak sağlığını destekleyebileceği öne sürülüyor. Ancak bağırsak duvarını onardığı, toksinlerin kana geçişini engellediği veya bağışıklığı diğer çorbalardan daha fazla güçlendirdiği yönünde yeterli klinik kanıt bulunmuyor.
HER DERDE DEVA MI?
İlikli kemik suyu çorbası dengeli beslenmenin bir parçası olabilir. Ancak tek başına hastalıklardan koruyan veya hücre yenilenmesini hızlandıran mucizevi bir besin olarak görülmemeli. Beslenmede çeşitlilik, yeterli protein ve lif alımı önemini koruyor.