Ne kelle paça ne tavuk suyu: İşte en sağlıklı çorba

KOLAJEN VE AMİNO ASİT İÇERİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Kemik suyu, pişirme yöntemine bağlı olarak glisin ve prolin gibi amino asitler ile jelatin içerebiliyor. Bununla birlikte tüketilen kolajenin doğrudan cildi gençleştirdiği veya eklem kıkırdaklarını onardığı kesin olarak gösterilmiş değil.