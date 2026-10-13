Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona karşılaşması öncesinde TRT'ye konuştu.

Bir dönem formasını giydiği İspanyol devinin dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu belirten İlkay, sarı-kırmızılı taraftarların desteğiyle üç puanı hedeflediklerini vurguladı.

'TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE ÜÇ PUANI ALIRIZ'

İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dört gözle beklediğimiz bir maç. Belki de şu an dünyanın en iyi takımını ağırlıyoruz. Umarım bizim için güzel bir maç olur. Takımı tüm tecrübemle desteklemek istiyorum. İnşallah taraftarlarımızla birlikte iyi ve coşkulu bir performans sergileyerek üç puanı alırız.

Önemli olan bu tür maçlarda sakin olmak. Tabii ki belirli anlarda taraftarımıza ihtiyacımız olacak. Evimizde taraftarımız bizimle olduğunda inanıyoruz ki herkese karşı kazanabiliriz."