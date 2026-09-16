Kaynak: Diğer

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta Nagehan Alçı ile olan görüşmesinde dile getirdiği İmralı'daki yapı hakkında konuştu. Bahçeli, “Villa diye bir şey yok” derken, Öcalan için 250 metrekarelik bir konut yapıldığını söyledi.



Bahçeli bu kez tartışmaların odağındaki 'villa' çıkışı için gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklama yaptı. Alçı'nın ifadelerinden “villa” yorumu çıkarıldığını belirterek bu nitelemeyi reddetti.

VİLLA DEĞİL, "250 METREKARELİK BİR KONUT"

Bahçeli, Öcalan'ın 26 yıldır cezaevinde olduğunu ve yaşının ilerlediğini hatırlatarak yapılan konutun amacına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geçenlerde gazeteci Nagehan Alçı geldi. Hanımefendinin aktardıklarından 'villa' yorumu çıkardılar. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. 4 tarafı suyla çevrili bir ada. Abdullah Öcalan, zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda.





'BU İMKANLAR SAĞLANMALI,SAĞLANACAKTIR'

Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklamasının birbirinden farksız ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır."

Devlet Bahçeli ayrıca İmralı sürecine ilişkin gündeme getirdiği “Barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü” önerisinin de geçerli olduğunu söyledi.



BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA: ÜÇ HİLALİ TAMAMLAYACAK

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Önümüzdeki seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, “Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var” dedi.

Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini kazanmasına atıf yapan Bahçeli, açıklamasını “üç hilal” benzetmesi üzerinden sürdürdü.

Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak” ifadelerini kullandı.