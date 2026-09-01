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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Vezirhan beldesinde yolcu taşımacılığı yapan İpekyolu Minibüsleri, ulaşım ücretlerinde güncellemeye gitti. Yeni fiyat tarifesi 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Açıklanan yeni tarifeye göre Vezirhan-Bilecik arasında yolculuk ücreti 80 TL olarak belirlendi. Diğer güzergâhlar ve ücretler ise şöyle:

Vezirhan-Bilecik: 80 TL

Mahan-Bilecik: 90 TL

Marmara-Bilecik: 90 TL

Abanmon: 79 TL

Öğrenci: 75 TL

İndi-bindi: 40 TL

Yeni tarifede öğrenci ücretinden yararlanacak yolculara ilişkin de bilgilendirme yapıldı. Buna göre örgün eğitim kapsamında olmayan kişiler öğrenci tarifesinden yararlanamayacak ve kendilerinden tam ücret alınacak.

Güncellenen ücret tarifesi 1 Eylül Salı gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.