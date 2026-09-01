Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Vezirhan beldesinde yolcu taşımacılığı yapan İpekyolu Minibüsleri, ulaşım ücretlerinde güncellemeye gitti. Yeni fiyat tarifesi 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Açıklanan yeni tarifeye göre Vezirhan-Bilecik arasında yolculuk ücreti 80 TL olarak belirlendi. Diğer güzergâhlar ve ücretler ise şöyle:
Vezirhan-Bilecik: 80 TL
Mahan-Bilecik: 90 TL
Marmara-Bilecik: 90 TL
Abanmon: 79 TL
Öğrenci: 75 TL
İndi-bindi: 40 TL
Yeni tarifede öğrenci ücretinden yararlanacak yolculara ilişkin de bilgilendirme yapıldı. Buna göre örgün eğitim kapsamında olmayan kişiler öğrenci tarifesinden yararlanamayacak ve kendilerinden tam ücret alınacak.
Güncellenen ücret tarifesi 1 Eylül Salı gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.