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Kaynak: Haber Merkezi

Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürlüğü (CFO) görevine Zeynep Sarsan atandı.

ZEYNEP SARSAN KİMDİR?

Zeynep Sarsan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, yüksek lisansını (MBA) ise Yeditepe Üniversitesi’nde Finansal Yönetim alanında tamamladı. Sarsan, 2024 yılında London Business School’un Kurumsal Finans programını bitirdi.

1999 yılında denetim alanında başladığı kariyeri boyunca finansal planlama, hazine, risk yönetimi, nakit akış optimizasyonu ve verimlilik odaklı süreç dönüşümü alanlarında önemli sorumluluklar üstlenen Sarsan, Nexans, Praktiker ve Alcatel-Lucent gibi şirketlerde üst düzey finansal yönetim görevlerinde bulundu.

2013 yılından itibaren Kibar Holding bünyesinde Assan Hanil, Assan Panel ve Ispak Ambalaj’da Finans Direktörlüğü ve CFO görevlerini üstlenen Sarsan, 2018-2026 yılları arasında Assan Alüminyum CFO’su olarak görev yaptı.

Sarsan, bu dönemde eş zamanlı olarak Kibar Americas Yönetim Kurulu Üyeliği ve Krides İcra Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü.