Kaynak: AA

Zorlu Grubu, uzun vadeli stratejileri doğrultusunda, Vestel ve Tekstil Grubu bünyesindeki şirketleri için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) sürecini başlattığını kamuoyuna duyurdu. Bankalarla sağlanan mutabakat çerçevesinde atılan bu adım; mevcut kredi borçlarının vadelerini uzatmayı, geri ödemeleri operasyonel nakit akışıyla uyumlu hale getirmeyi ve işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şirket, kârlılığı destekleyecek ve operasyonel esnekliği artıracak bu süreçteki tüm önemli gelişmelerin şeffaflıkla kamuoyuna aktarılacağını da vurguladı.

'MALİYETLERİ DENGELEMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, alınan kararın makroekonomik dinamiklere karşı atılmış planlı bir adım olduğunun altını çizdi. Zorlu, mevcut süreci güçlü operasyonel yetenekleri ve disiplinli yaklaşımlarıyla yönettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ölçekte ekonomik ve jeopolitik dinamiklerin yeniden şekillendiği, makroekonomik ölçekte dalgalanmalar yaşadığımız bir ortamda, operasyonel esneklik ve güçlü bilanço yapısı finansal dayanıklılık için her zamankinden daha belirleyici hale geliyor. Savaşlara bağlı emtia fiyat dalgalanmaları, tedarik zincirindeki aksamalar, ana ihracat pazarımız Avrupa'daki durgunluk ve Çinli firmaların Avrupa pazarındaki güçlü yayılımının belirleyici olduğu makroekonomik konjonktürde attığımız bu adım, finansal yükümlülüklerimizin vade yapısını nakit akışımızla uyumlu hale getirerek, bilanço yapımızı daha sağlıklı bir zemine taşımayı, verimlilik artışıyla maliyetleri dengelemeyi hedefliyor. Bu süreç daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak ve operasyonlarımızı daha da kuvvetlendirmek için atılmış planlı bir adımdır. Enerji ve gayrimenkulde güçlü performansımızı sürdürürken, sanayi tarafında verimlilik, maliyet kontrolü ve teknoloji odaklı uygulamalarla operasyonel yapımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Grup olarak köklü markalarımız, geniş coğrafyaya yayılan faaliyetlerimiz ve dengeli faaliyet portföyümüz sayesinde, bu süreci kontrollü şekilde yönetecek kapasiteye sahibiz."

Ahmet Zorlu, grubun farklı sektörlere yayılmış faaliyet portföyünün kriz dönemlerinde önemli bir denge unsuru ve güvence olduğunu belirtti. Zorlu, "Yeni yatırımlar ve mevcut santrallerdeki verimlilik artışıyla bu alandaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Vestel tarafında faaliyetlerimizi sürdürürken, küresel pazardaki rekabet koşullarını yakından takip ediyor, verimlilik ve teknoloji yatırımlarıyla rekabet gücümüzü korumaya odaklanıyoruz. 28 yıl üst üste sektöründe ihracat şampiyonu olarak ülke ekonomimizin temel dayanağı olan ihracatta sağlam bir konumumuz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Zorlu Grubu'nun köklü markaları ve geniş coğrafi yayılımıyla bu süreci başarıyla yönetecek kapasitede olduğunu vurgulayan Ahmet Zorlu, sözlerini "Türkiye’nin lojistik avantajları, güçlü mühendislik altyapısı ve AR-GE kapasitesi sayesinde, şirketlerimiz mevcut küresel konjonktürdeki dalgalanmalardan geçmişte olduğu gibi bugün de daha da güçlenerek çıkacaktır" tamamladı.