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Türkiye'nin 2025 kurumlar vergisi rekortmenleri listesi, sadece kimin en çok vergi ödediğini değil, ekonomideki gizlilik perdesini de gözler önüne serdi. İlk 100 kurumun 36'sı bilgilerinin açıklanmasını istemedi — üstelik listenin ikinci sırasındaki kurumun kim olduğu bile bilinmiyor.



Oda Tv'den Yusuf İleri vergi rekortmenleri listesindeki çarpıcı detayı köşesine taşıdı. İleri yazısında şu ifadelere yer verdi:

''Listede birinci sırada Ziraat Bankası bulunuyor. Ancak ondan sonra en yüksek vergiyi ödeyen ikinci kurumun kimliği kamuoyuna açıklanmadı. Bu büyüklükte bir şirketin — ki vergi rekortmenleri arasına girmek başlı başına ekonomik ve toplumsal görünürlük anlamına geliyor — kimliğini gizlemesi, "kişisel mahremiyet" gerekçesinin ötesinde bir soru işareti yaratıyor. Halka açık şirketler, sektör devleri, kamu ihalesi alan veya kamu kaynağı kullanan kurumlar söz konusu olduğunda şeffaflık beklentisi daha da güçleniyor.





BEYAZ ET SEKTÖRÜ BİR YILDA LİSTEDEN SİLİNDİ

2024 listesinde "milli protein" olarak öne çıkan beyaz et sektörünün temsilcileri Şenpiliç ve Banvit, 2025 listesinde artık yer almıyor. Dikkat çekici olan zamanlama: sektöre yönelik adli operasyon 2026'da gerçekleşti, oysa elimizdeki liste 2025 yılı kazançlarına ait. Yani şirketlerin listeden çıkışı operasyonla doğrudan açıklanamıyor. Geriye tek bir soru kalıyor: Bir yıl önce görünür olan bu şirketler, bu kez neden ortadan kayboldu — isimlerini gizlemeyi mi tercih ettiler?





FİNANS ZİRVEDE, ÜRETİM GERİDE

Bankalar, sigorta ve yatırım şirketleri listeye damgasını vururken, LC Waikiki, Turkcell, Unilever, BİM gibi üretim ve perakende devleri de sıralamada yer alıyor ama finans kuruluşlarının ağırlığı karşısında geride kalıyor. Uzmanlar, bankaların yüksek kârlılığının büyük ölçüde sanayicinin ve tüketicinin artan finansman maliyetinden beslendiğine dikkat çekiyor.













Kaynak: Yusuf İleri, Odatv.com