Erken emekli olmanın yolu ortaya çıktı: SGK 2 önemli şartı açıkladı

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİ DENGESİ

Sağlık kriterlerinin yanı sıra SGK tarafından ömür boyu maluliyet aylığı bağlanabilmesi için idari ve primsel yükümlülüklerin eksiksiz tamamlanması şart koşuluyor. Çalışanın statüsüne bakılmaksızın adına tescil edilmiş en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması ve ilk işe giriş tarihinden itibaren en az 10 yıllık sigortalılık süresinin geçmiş olması aranıyor.