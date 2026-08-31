Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma hayatı sırasında kalıcı sağlık sorunları nedeniyle iş gücünü kaybeden sigortalılar için 1800 gün primle malulen emeklilik şartlarını netleştirdi. Normal emeklilik için gerekli olan prim sınırını doldurma imkanı bulunmayan vatandaşlara yaş şartı aranmaksızın maaş bağlanmasını sağlayan yasal kriterler ile uygulama detayları tamamen belirginleşti.
Erken emekli olmanın yolu ortaya çıktı: SGK 2 önemli şartı açıkladı
SGK, 1800 gün prim ve %60 iş gücü kaybıyla yaş şartı olmadan malulen emeklilik detaylarını netleştirdi. Başvuru süreci ve şartlar belli oldu.Baran Yalçın
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI VE SAĞLIK KRİTERİ
Sosyal güvenlik mevzuatında az primle erken emeklilik imkanı sunan maluliyet sisteminde en temel hukuki unsuru, sigortalının çalışma gücünü kalıcı olarak kaybetmiş olması oluşturuyor. 5510 sayılı Kanun'un 25. maddesi uyarınca bir çalışanın malul sayılabilmesi için çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekiyor.
Kanser, organ nakli, ileri derece kalp yetmezliği, Parkinson, MS ve ağır görme-işitme kayıpları gibi kronik rahatsızlıklar bu kapsamda değerlendiriliyor. Yasal süreçteki kritik nokta ise bu rahatsızlıkların ilk kez sigortalı işe başladıktan sonra ortaya çıkmış olması zorunluluğudur; işe girişten önce var olan engeller malulen emeklilik şartlarına dahil edilmiyor.
PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİ DENGESİ
Sağlık kriterlerinin yanı sıra SGK tarafından ömür boyu maluliyet aylığı bağlanabilmesi için idari ve primsel yükümlülüklerin eksiksiz tamamlanması şart koşuluyor. Çalışanın statüsüne bakılmaksızın adına tescil edilmiş en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması ve ilk işe giriş tarihinden itibaren en az 10 yıllık sigortalılık süresinin geçmiş olması aranıyor.
Ancak sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli veya yatalak durumdaysa 10 yıllık sigortalılık süresi şartı tamamen kaldırılarak sadece 1800 gün primle yaşa bakılmaksızın emekli aylığı bağlanabiliyor.
BAŞVURU PROSEDÜRÜ VE ONAY SÜRECİ
Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyen sigortalıların hak kaybı yaşamamak adına başvuru trafiğini yasal protokollere uygun yönetmesi büyük önem taşıyor. Vatandaşların bireysel olarak özel hastanelerden alacakları sağlık raporları SGK tarafından geçersiz kabul edildiğinden, sürecin resmi olarak başlayabilmesi için sigortalının en son bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne giderek maluliyet sevk dilekçesi vermesi gerekiyor. SGK yönlendirmesiyle tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinde yapılan tıbbi tetkiklerin ardından hazırlanan sağlık kurulu raporu SGK Yüksek Sağlık Kurulu'na gönderiliyor ve kurulun yüzde 60 iş gücü kaybı onayının ardından emeklilik süreci resmen başlatılıyor.
MAAŞ HESAPLAMASI VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
Yasal onay süreçleri tamamlanarak emekli edilen vatandaşların maaş hesaplamaları, prim gün sayıları az olmasına rağmen koruyucu bir katsayı sistemiyle kurgulanıyor. Hak sahiplerinin kök maaşları yasal alt sınırların altında kalsa dahi hazine destekli taban aylık eşitlemesi devreye girerek ödemeler doğrudan güncel en düşük emekli aylığı seviyesine yükseltiliyor. Bununla birlikte malulen emekli olan vatandaşlar ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, Genel Sağlık Sigortası kapsamında kamu ve üniversite hastanelerindeki tüm sağlık hizmetlerinden ömür boyu kesintisiz ve ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyor.