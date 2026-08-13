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Kaynak: Haber Merkezi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken, ikinci sırayı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, üçüncü sırayı ise Rahmi Koç aldı.

TÜRKİYE'NİN GELİR VERGİSİ REKORTMENİ SELÇUK BAYRAKTAR OLDU

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyan verilerini ve Türkiye'nin vergi rekortmenlerini açıkladı.

Verilere göre 2025 vergilendirme döneminde Türkiye genelinde 5 milyon 586 bin 760 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Listenin zirvesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Bayraktar'ı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç takip etti.

VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİNDE İLK 3 İSİM

Selçuk Bayraktar – Baykar Yönetim Kurulu Başkanı

Haluk Bayraktar – Baykar Genel Müdürü

Rahmi Koç – Koç Holding Şeref Başkanı

Beyan edilen tutarlara ilişkin açıklanan listede Selçuk Bayraktar için 2,9 trilyon lira, Haluk Bayraktar için 2,5 trilyon lira, Rahmi Koç için ise 830 milyar lira bilgisi yer aldı.

BEYAN EDİLEN MATRAH 2,3 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Türkiye genelinde verilen gelir vergisi beyannamelerinde toplam 2 trilyon 394 milyar 768 milyon 820 bin 670 lira matrah beyan edildi.

Bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon 105 bin 352 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Mükellef başına düşen ortalama matrah 428 bin 651 lira, mükellef başına tahakkuk eden ortalama gelir vergisi ise 127 bin 187 lira oldu.

VERGİ REKORTMENLERİNİN ÇOĞU İSTANBUL'DAN

En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında İstanbul 78 mükellefle açık ara ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 10 mükellefle Ankara, 3 mükellefle İzmir izledi. Kocaeli'den 2 mükellefin yer aldığı listede Bursa, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Aksaray, Rize ve Karabük'ten de birer mükellef bulundu.

İSTANBUL TEK BAŞINA TOPLAM VERGİNİN YARISINDAN FAZLASINI KARŞILADI

İstanbul'da 1 milyon 524 bin 70 mükellef gelir vergisi beyannamesi verdi. Bu sayı Türkiye genelindeki mükelleflerin yüzde 27,28'ini oluşturdu.

Kentte beyan edilen 1 trilyon 121 milyar 976 milyon 459 bin 60 liralık matrah, Türkiye genelindeki toplam matrahın yüzde 46,85'ine karşılık geldi.

İstanbul'da tahakkuk eden gelir vergisi ise 360 milyar 465 milyon 766 bin 582 lira oldu. Böylece İstanbul, Türkiye genelindeki toplam gelir vergisi tahakkukunun yüzde 50,73'ünü oluşturdu.

ANKARA VE İZMİR'İN VERGİ PAYI

Ankara'da 510 bin 633 mükellef tarafından toplam 231 milyar 797 milyon 385 bin 439 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 68 milyar 542 milyon 444 bin 998 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

İzmir'de ise 423 bin 764 mükellef tarafından 169 milyar 91 milyon 760 bin 121 lira matrah beyan edildi. Kentte tahakkuk eden gelir vergisi 48 milyar 379 milyon 789 bin 559 lira olarak kayıtlara geçti.

DİĞER İLLERDE 3,1 MİLYONDAN FAZLA MÜKELLEF

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde toplam 3 milyon 128 bin 293 mükellef beyannamesini sundu.

Bu illerde beyan edilen matrah 871 milyar 903 milyon 216 bin 50 lira olurken, tahakkuk eden gelir vergisi 233 milyar 177 milyon 104 bin 213 lira olarak gerçekleşti.

Bu rakamlar, üç büyük il dışındaki illerin Türkiye genelindeki toplam matrahın yüzde 36,41'ini, toplam gelir vergisi tahakkukunun ise yüzde 32,81'ini oluşturduğunu gösterdi.