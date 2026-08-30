Kaynak: DHA

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Amerika Birleşik Devletleri ile ülkenin petrol üretimi konusunda uzun vadeli yeni bir anlaşmaya imza atıldığını duyurdu. Ülke basınına özel açıklamalarda bulunan Rodriguez, varılan mutabakatın ekonomik ve stratejik detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

HEDEF: GÜNLÜK 1,5 MİLYON VARİL

Üretim 25 yıl boyunca yürürlükte kalacak olan bu iş birliği kapsamında, Venezuela'nın günlük petrol üretim kapasitesinin 1,5 milyon varilin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Yapılan planlamalara göre; varil fiyatının ortalama 65 dolar seviyesinde kalması durumunda, ülkenin bu anlaşmadan yaklaşık 209 milyar 335 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

TRUMP VE RUBİO'YA TEŞEKKÜR

Anlaşma sürecindeki yoğun diplomasi trafiğine değinen Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya yapıcı çabalarından ötürü teşekkür etti. Sözleşme masasında her iki tarafın da uzmanlık alanlarını ve en iyi yapabildikleri katkıyı sunduğunu belirten Rodriguez, bu durumun anlaşmanın temelini oluşturduğunu ifade etti.

"EGEMENLİK HAKLARIMIZ BİZDE"

Halkın süreçle ilgili endişelerini gidermek adına mülkiyet haklarına vurgu yapan Rodriguez, anlaşmanın ülkenin bağımsızlığına zarar vermediğinin altını çizdi. Sürecin tamamen şeffaf yürütüleceğini belirten Rodriguez, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Venezuela'nın doğal kaynakları üzerindeki mülkiyet ve egemenlik haklarını koruduğunun kesinlikle net olarak bilinmesi gerekiyor. Halkımıza karşı daima şeffaf olacağız. Vatandaşlarımızın; ülkeye ne kadar yatırım yapıldığını, üretim miktarını, devletin elde ettiği toplam geliri ve işletmecilerin tabi olduğu çalışma şartlarını bilmeye sonuna kadar hakkı var."