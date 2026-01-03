Yeniçağ Gazetesi
03 Ocak 2026 Cumartesi
Venezuella saldırısı BIST'ı ne kadar etkileyecek? Ekonomi alev aldı

Venezuella saldırısı BIST'ı ne kadar etkileyecek? Ekonomi alev aldı

ABD’nin bu sabah Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon, küresel piyasalarda şok etkisi oluşturdu. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesine yapılan bu müdahale, Türkiye ekonomisi için hem kur hem de enflasyon cephesinde yeni riskleri beraberinde getirdi.

Sabah saatlerinde gelen Amerika'nın Venezuela’ya askeri müdahale haberleri sonrası ekonomi yönetimi ve piyasalar teyakkuza geçti.

Jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla birlikte "güvenli liman" arayışı hızlanırken, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için maliyet artışı kapıya dayandı.

PETROL FİYATLARINDA "SAVAŞ" FİYATLAMASI

Operasyon haberinin hemen ardından Brent petrol fiyatlarında sert bir yükseliş grafiği izleniyor. Analistler, arz güvenliğine yönelik endişelerin sürmesi halinde varil fiyatlarının kritik eşikleri aşabileceği konusunda uyarıyor.

Türkiye için bu durum; Akaryakıt fiyatlarına doğrudan zam ve iğneden ipliğe tüm ürünlerde maliyet artışı (enflasyon) anlamına geliyor.

PİYASALARIN İLK TEPKİSİ: DOLAR VE ALTIN YÜKSELİŞTE

Küresel yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasıyla birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kaldı.

Dolar/TL: Küresel dolar talebinin artmasıyla yukarı yönlü bir hareket sergiliyor.

Altın: Jeopolitik krizlerin vazgeçilmezi olan ons altın, "güvenli liman" talebiyle ivme kazanırken, yurt içinde gram altın fiyatları yeni rekor seviyeleri zorluyor.

Maduro ve eşi yakalandı: Trump açıkladı
TİCARİ İLİŞKİLER MERCEK ALTINDA

Türkiye ile Venezuela arasında son yıllarda gelişen altın ticareti ve enerji iş birliği projelerinin geleceği merak konusu oldu.

Olası bir geniş kapsamlı ambargonun, iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve stratejik projeleri sekteye uğratmasından endişe ediliyor.

BORSA İSTANBUL’DA "HAVACILIK" VE "ENERJİ" BASKISI

Güne hareketli başlayan Borsa İstanbul’da, artan yakıt maliyetleri nedeniyle havacılık sektörü hisselerinde satışlar gözlenirken, küresel belirsizlik piyasa genelinde temkinli bir seyri beraberinde getirdi.

Uzmanlar ise, "Bu müdahale sadece bölgesel bir çatışma değil, küresel bir enerji krizine dönüşme potansiyeli taşıyor. Türkiye’nin cari açığı ve enflasyonla mücadelesi üzerinde petrol fiyatları ana belirleyici olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeniçağ Gazetesi
