Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında “Kurulması planlanan NATO Karargâhı” hakkında bilgi verdi:

“Bakanlığımız tarafından, 2023’te NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargâhı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması emredilmiş ve bu niyetimiz 2024’te NATO’ya beyan edilmiştir. Bu kapsamda, bir Türk general komutasında kurulması planlanan karargâhın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6’ncı Kolordu Komutanlığı görevlendirilmiş, milli çekirdek kadrolara gerekli atamalar yapılmıştır. Karargâhın çok uluslu bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar NATO makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülmekte olup, NATO prosedürleri henüz tamamlanmadığından onay süreci devam etmektedir. Karargâhın onaylanmış bir logosu da bulunmamaktadır. Bahse konu Kolordu Karargâhının görevi, bölgesel planlar kapsamında, kendisine tahsis edilecek kuvvetlerin entegrasyonunu sağlayarak sorumluluk sahasında caydırıcılık ve savunma faaliyetlerini desteklemektir. Öte yandan, tehdit değerlendirmesi kapsamında hazırlanan NATO Güneydoğu Bölgesel Planı Müttefiklerce daha önceden onaylandığından, kurulması planlanan söz konusu Çok Uluslu Kolordu Karargâhının bölgemizde meydana gelen son gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır.”

Anlaşılan, karargâh çok uluslu olacak, kendisine tahsis edilecek kuvvetler de çok uluslu olacak!

Peki bu kuvvetler, sorumluluk sahasında kime karşı caydırıcılık ve savunma faaliyetlerinde bulunacak?

Türkiye’ye tehdit, ABD, İsrail ve Yunanistan’dan gelmektedir. ABD Büyükelçisi, artık bütün niyetlerini açıkça söylüyor, “Türkiye’deki ulus devlet bize zarar veriyor, Osmanlı millet sistemine dönün. Bölgede dört ülkede bulunan Kürtler de birleşmeli.” diyor.

Nükleer güç sahibi İsrail’de “Sıradaki hedef Türkiye” sesleri yükseliyor.

Yunanistan ise Ege’deki adaları Türkiye’ye karşı silahlandırmaya devam ediyor...

NATO demek hala ABD demek ise Türkiye’de kurulacak NATO kolordusunun görevi ne olacak?

Ne olacağını Tom Barrack açıklıyor işte.

Öyleyse NATO kolordusu adıyla adlı binlerce Truva atının Türkiye’ye sokulmasını kim istiyor?

ABD istiyor değil mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Mart tezkeresini reddederek, 60-80 bin Amerikan askerinin Türkiye’ye yerleşmesine engel olmuştu. O tezkereye göre, Mersin, İskenderun, Trabzon ve Samsun limanları ile yurt çapında birçok askeri havaalanı ve Mersin’den Hakkâri’ye uzanan topraklar, ABD ordusunun kullanımına verilecekti. ABD, bilgede dokuz üs kurmak için araziler kiralamıştı. Türkiye, Katar gibi Birleşik Arap Emirlikleri gibi Bahreyn gibi ABD işgali altına girecekti.

ABD ordusu, son İran saldırısını Türkiye üzerinden de yapabilecekti. Zaten, dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Türkiye için “cephe ülkesi1 demiş ve Irak’a yönelik saldırı için de “Bu bir Haçlı Seferidir.” demişti.

Bunu o zaman başaramadılar, şimdi başarmak için dört İncil’i temsil eden NATO yıldızını Türkiye topraklarına dikmeleri mi gerekiyor? Zaten, Afgan ordusunu, İran sınırından Türkiye’ye soktular, şimdi onlara komuta etmeye mi gelecekler?

Türk Milleti, vatan topraklarının Amerikan postalları tarafından çiğnenmesine rıza göstermez. Milli Savunma Bakanlığı’nın, 2023’te NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargâhı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılmasını emretmesi, 2024’te bunun için NATO’ya talepte bulunması, Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü bu talep, milli egemenliği ortadan kaldırır.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’de bir NATO karargâhı ve kolordusu kurmak yerine, Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu’nun önerisine kulak vermeli; Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sınır güvenliği ve tehditler nedeniyle acilen “6. Ordu” adında yeni bir ordu kurmalıdır.