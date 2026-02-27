İktidar partisinin "reklam" içeren yardımları her zaman vatandaşın tepkisini çekmiştir. Bu defa benzer duruma düşen ise ana muhalefet partisinin bir milletvekili oldu.

O GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım kolileriyle gündeme geldi. Ağbaba'nın kolilerin üzerine kendi fotoğrafını bastırması ve yardım anlarını sosyal medya hesaplarında tartışma yarattı.

Vatandaşların tepkisi arasında "Ne farkınız var?", "Ayıp", "Yardım yapacaksanız insan gibi yapın yapmıyacaksanız yapmayın ramazan kolisinde resimmi olur Allah rızası için yapılan işte" gibi ifadeler yer aldı.