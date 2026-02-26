Türkiye’de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı dar gelirliyi nefessiz bırakırken, gözler Ramazan Bayramı öncesi ödenecek emekli ikramiyelerine çevrildi. Son olarak 4 bin lira olarak uygulanan, yeni dönemde ise 5 bin lira olacağı konuşulan ikramiye tutarı, Tunceli’deki emekliler tarafından "komik" ve "yetersiz" bulundu. Vatandaşlar, sembolik rakamlar yerine insanca yaşayabilecekleri bir düzenleme bekliyor.

"MUTFAKTA KAZAN KAYNAMIYOR MU?"

Emekli maaşının kira fiyatlarıyla eşitlendiğine dikkat çeken Kamer Merkit, iktidara şu sözlerle seslendi:

"Kira 20 bin lira, bir emekli maaşı 20 bin lira. Acaba merak ediyorum bizi bu yönetenler evinde doğal gaz açmıyor mu? Mutfağında kazan kaynamıyor mu? Gerçekten emeklilerin hali çok perişandır, iyi değildir. Bir maaş tutarında ikramiye bekliyoruz. Gerçekten 5 bin liraya file dolduramazsın. Torununa harçlık veremezsin. Maaş 20 bin liraysa ikramiye de 20 bin lira olmalıdır."

"KEPÇEYLE GERİ ALIYORLAR"

Hayat pahalılığının her geçen gün arttığını belirten Mehmet Tayam ise halkın sahipsiz bırakıldığını savundu:

"Emekliye bir şey vermiyorlar. Kaşıkla veriyorlar kepçeyle geri alıyorlar. Böyle hayat mı olur, böyle zorluk mu olur? İdare edemiyoruz. 20 bin liradan aşağı olmaz, maaş neyse o olmalı ama vermiyorlar. 5 bin lira nedir ki? Her gün zam geliyor. Bir yemek 300-400 lira olmuş. Halkı düşünmüyorlar, hiç halka ilgileri yok."

"EMEKLİYE ÖLÜN DİYORLAR"

Musa Kılıç ise mevcut zihniyetin emekliyi gözden çıkardığını belirterek isyanını şu sözlerle noktaladı:

"Her şey ateş pahası, hiçbir şey alınmıyor, paranın hiçbir değeri yok. Yani emeklilere deyim yerindeyse ölün diyorlar. Böyle bir zihniyetle emeklilerin geçim yapması mümkün değildir. Emeklileri gözden çıkarmışlar. 4 bin lira da 5 bin lira da onların başını yesin. Emekli ikramiyesi en az bir maaş kadar olmalı. En azından emekli doğal gazını ödeyebilsin, en azından bir yemek yiyebilsin, et alabilsin."

İKRAMİYE Mİ, TESELLİ İKRAMİYESİ Mİ?

Tunceli’den yükselen bu sesler, Türkiye genelindeki 16 milyon emeklinin ortak çığlığı haline gelmiş durumda. Emekli ikramiyesinin ilk çıktığı dönemdeki alım gücü ile bugünkü "çeyrek altın" bile etmeyen değeri arasındaki uçurum, sosyal adaleti derinden sarsıyor. Bayramın "bayram" gibi geçmesi için emekli, sadaka mahiyetindeki artışları değil; kök maaşlarına ve ikramiyelerine gerçek enflasyon oranında yansıyacak adil bir pay bekliyor.