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Süper Lig’de 2025/26 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 22 Haziran’da başlayacak yaz transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için önemli bir hamleye hazırlanıyor. Gelecek sezon da şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, Avrupa’da ses getirecek bir ismi gündemine aldı.

LOOKMAN İÇİN GALATASARAY DEVREDE

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray’ın, Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için ciddi girişimlere başladığı öne sürüldü. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi için sarı-kırmızılıların tüm şartları zorlamaya hazır olduğu ifade ediliyor.

OSIMHEN FAKTÖRÜ

Transfer sürecinde en dikkat çeken detay ise Victor Osimhen oldu. Vatandaşı Lookman ile yakın ilişkisi bulunan Osimhen’in, yıldız futbolcuya Galatasaray’ı ve İstanbul’u anlattığı ve transfer için ikna sürecinde devreye girdiği belirtildi.

İddialara göre Lookman, kulübüyle anlaşılması halinde Türkiye’de forma giymeye sıcak bakıyor.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Ademola Lookman, geçtiğimiz sezon çıktığı 43 maçta 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. İspanyol ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun güncel piyasa değerinin 40 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.