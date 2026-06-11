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Süper Lig’de sezonu zirvede tamamlayarak 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmayı hedeflerken, takımın yıldız isimleri de Avrupa kulüplerinin radarında yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK SONRASI TRANSFER PLANI

Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, mevcut yıldızların durumu da gündemin en önemli maddelerinden biri haline geldi.

OSIMHEN’E DEV TEKLİF

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için İspanya’dan flaş bir teklif geldiği öne sürüldü. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Atletico Madrid, Nijeryalı yıldız için Galatasaray’a 120 milyon euro teklif etti.

GALATASARAY’DAN RET CEVABI

Haberde, Galatasaray yönetiminin gelen teklifi değerlendirmeye bile almadan geri çevirdiği ve “satmıyoruz” yanıtını verdiği belirtildi.

Kulüp Başkanı Dursun Özbek’in daha önce yaptığı açıklamada da, “Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Onu satmak gibi bir niyetimiz yok” ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

SÖZLEŞMESİ 2029’A KADAR

Güncel piyasa değeri yaklaşık 75 milyon euro olan Victor Osimhen’in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.