Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca kişinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zamları ve siyasetteki erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: En düşük emekli maaşı bu seviyeye tamamlanabilir
SGK uzmanı Özgür Erdursun, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamda en düşük olan tutar için 'tamamlama' formülüne gidilebileceğini ifade etti. Erdursun rakam vererek öngörüde bulundu.Gülsüm Hülya Sundu
Erdursun, Temmuz ayında enflasyon farkı dışında ek bir iyileştirme beklemediğini ifade ederken, 2027 yılında erken seçim öngördüğünü belirtti.
Temmuz ayında maaşlarda ek bir iyileştirme yapılmamasının toplumda daha fazla hayal kırıklığı yaratabileceğini belirten Erdursun, kısa vadede hükümetten böyle bir adım beklemediğini vurguladı.
Sadece TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranında bir artış yapılacağını öngören Erdursun, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da ek zam iddialarını net bir dille yalanladığını ifade etti.
En düşük emekli aylığına ilişkin tahminlerini de paylaşan Erdursun, "En düşük tamamlanan aylık yaklaşık 23 bin 600 TL civarında olacak. O rakam belki 24 bin ya da 25 bin liraya tamamlanabilir. Ancak bunun dışında, enflasyon farkı haricinde ekstra bir iyileştirme beklemiyorum" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarında ekonomi yönetimi ve olası seçim senaryolarına da değinen Erdursun, hükümetin sandığa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gitmeyeceğini öne sürdü.
Bakan Şimşek’in enflasyonu düşürme hedefine ve ekonomik programa sıkı sıkıya bağlı olduğuna dikkat çeken Erdursun, Şimşek'in tavizsiz duruşunun seçim ekonomisiyle uyuşmayacağının altını çizdi.
Erdursun, konuya ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek için koydukları hedefler olduğunu ve seçim dönemlerinde uygulanacak olası politikaların bu programı zedeleyeceğini söylüyor. Peki, hükümet seçim döneminde bu beklentileri karşılamazsa ne olacak? Bu nedenle ben hükümetin Sayın Mehmet Şimşek’le seçime gitmeyeceğini ve 2027 yılında bir seçim olacağını düşünüyorum."