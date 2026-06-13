SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: En düşük emekli maaşı bu seviyeye tamamlanabilir

En düşük emekli aylığına ilişkin tahminlerini de paylaşan Erdursun, "En düşük tamamlanan aylık yaklaşık 23 bin 600 TL civarında olacak. O rakam belki 24 bin ya da 25 bin liraya tamamlanabilir. Ancak bunun dışında, enflasyon farkı haricinde ekstra bir iyileştirme beklemiyorum" ifadelerini kullandı.