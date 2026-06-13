Türk yatırımcısının en güvenli liman olarak gördüğü altında yaşanan sert değer kayıpları, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) birikimleri de doğrudan etkiledi.
BES yatırımcılarına altın sürprizi: 1 ayda 130 milyar lira
Altında yaşanan son değer kaybı, BES havuzundaki birikimleri de 130 milyar lira aşağıya çekti. Son bir aylık değer kaybı yüzde -9,3 olarak ortaya çıktı.Gülsüm Hülya Sundu
Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve faiz beklentilerinin değişmesiyle çakılan altın, BES havuzunda devasa bir erimeye yol açtı.
BES içerisinde tarihsel olarak her zaman en popüler tercih olan "Kıymetli Madenler" (altın ve gümüş) fonlarına ilgi, fiyatlardaki düşüşe paralel olarak zayıfladı.
14 Mayıs itibarıyla kıymetli maden fonlarının BES içindeki payı yüzde 42,34 seviyesindeydi. 11 Haziran'a gelindiğinde ise bu oran yüzde 39,82'ye kadar geriledi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; uzmanlar, bu düşüşte hem altının kendi değer kaybının hem de varlıklarını daha kazançlı enstrümanlara kaydırmak isteyen yatırımcıların satışlarının etkili olduğunu belirtiyor.
Altın fiyatlarındaki gerileme, sistemdeki toplam fon büyüklüğünü de aşağı çekti. 14 Mayıs tarihinde 2,5 trilyon TL olan BES havuzunun toplam hacmi, sadece bir ay sonra (11 Haziran) 2,37 trilyon TL’ye geriledi.
Böylece altındaki düşüş dalgası, emeklilik hayali kuran vatandaşların birikimlerinden tek bir ayda 130 milyar lirayı silip götürdü.
Troy Kıymetli Madenler tarafından yapılan analizde, altını baskılayan unsurlar jeopolitik riskler ve makroekonomik veriler üzerinden açıklandı. Analizde öne çıkan detaylar şunlar:
ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 4,2 seviyesine tırmanması, küresel piyasalarda "daha sıkı para politikası" ve hatta bu yıl içinde yeni bir faiz artışı ihtimalini gündeme getirdi.
Getirisi olmayan ve dolar endeksiyle ters korelasyona sahip olan altın, faizlerin yüksek kalacağı endişesiyle sert satış baskısına maruz kaldı. Savaş risklerine rağmen alıcı iştahının zayıf olması, kalıcı bir yükseliş trendinin önünü tıkadı.
Küresel altın piyasası şimdi tamamen önümüzdeki hafta (17 Haziran Çarşamba) açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kilitlendi. CME FedWatch verilerine göre, Fed'in faiz oranlarını yüzde 3,50 – yüzde 3,75 aralığında sabit tutma ihtimali yüzde 97,4 gibi neredeyse kesin bir oranla fiyatlanıyor. Ancak faiz kararından ziyade, karar metni ve verilecek mesajlar altının yönünü tayin edecek.
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı hafta içinde 4 bin 24 dolara kadar geri çekilerek son 7 ayın dip seviyesini test etti. Haftanın son günlerinde gelen tepki alımlarıyla bir miktar toparlanan ons altın, haftayı 4 bin 218 dolardan kapattı. Buna rağmen altındaki aylık kayıp yüzde -9,3 olarak kayıtlara geçti.