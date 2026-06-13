1 Ocak’ta ekran yolculuğuna başlayan ve aylardır izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de artık son viraja girildi.
Survivor’da büyük finale son viraj: İstanbul biletini kapan ilk isim belli oldu
Survivor 2026’da büyük finale geri sayım sürerken, İstanbul’daki dörtlü final koltuğu için oynanan kritik mücadele heyecanı zirveye taşıdı. 12 Haziran akşamı gerçekleşen bireysel dokunulmazlık oyununun ardından ilk İstanbul bileti sahibini buldu.Gül Devrim Koyun
17-18-19 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek büyük canlı yayın finalleriyle şampiyonun belli olacağı dev maratonda, dün gece (12 Haziran) tarihi bir mücadele yaşandı.
İstanbul’daki dörtlü final koltuğuna oturacak ilk ismi belirleyen bireysel dokunulmazlık oyununda, Dominik semalarında adeta nefesler tutuldu.
İSTANBUL KOLTUĞU İÇİN KIYASIYA MÜCADELE
Survivor 2026'nın son 5 güçlü yarışmacısı Nobre, Nefise, Nagihan, Sercan ve Ramazan, İstanbul biletini cebine koyan ilk isim olmak için parkura çıktı.
Her yarışmacının 8 can hakkıyla başladığı bu zorlu ve yorucu mücadelede, kaybedilen her oyun sonrası canlar bir bir eksildi ve heyecan dozu her saniye daha da arttı.
Yarışmacıları fiziksel ve zihinsel olarak sonuna kadar zorlayan engellerle dolu parkurun atış etabında ise tam bir strateji savaşı yaşandı.
Yarışmacılar önce alt kısımdaki sembolleri devirmek, ardından en üstteki hedefleri çubuklarla düşürmek için ter döktü. Final etabında ise iki başarılı halka atışını yapan yarışmacı gecenin kazananı olacaktı.
FİNALLERE ADINI YAZDIRAN İLK İSİM: MERT NOBRE
Kritik oyunun final sembolünde karşı karşıya gelen isimler Nobre ve Nefise oldu. Parkurdaki muazzam performansını atışlardaki soğukkanlılığıyla birleştiren Mert Nobre, rakibini geride bırakarak gecenin şampiyonu oldu.
Bu kritik zaferle birlikte sembolün sahibi olan Mert Nobre, aynı zamanda İstanbul'daki dörtlü final koltuğunu garantileyen ilk yarışmacı olmayı başardı.
Büyük bir avantaj elde eden Nobre, Dominik’teki son oyununu oynamış oldu ve kalan mücadelelerde yer almayarak İstanbul'a dinlenmiş bir şekilde gitme hakkı kazandı.
DOMİNİK'TE VEDA YAKIN: SON 3 OYUN
Büyük finale doğru geri sayım sürerken, adada kalan yarışmacılar için heyecan bitmiş değil. 13-14-15 Haziran tarihlerinde Dominik’te üç kritik oyun daha oynanacak
Bu oyunları kazanan isimler adlarını İstanbul’daki finale yazdırırken, bir yarışmacı ise hayallerine ve Survivor’a tam finaller öncesi veda etmek zorunda kalacak.