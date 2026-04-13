YENİÇAĞ gazetesi sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul Bakırköy'de vatandaşlara "ABD-İsrail'in İran saldırılarını ve Türkiye'nin gelişmelerdeki tutumu" sorusu ile mikrofon uzatıldı.

İsrail'in Türkiye ve yöneticilerine yönelik tehditleri sokakta tepki ile karşılanırken vatandaşlar "siyaset üstü" diyerek birlik mesajı verdi.

'ORTA DOĞU’DA TERÖR ESTİRİYORLAR'

İsrail ve ABD’yi “terör devleti” olarak nitelendiren Hikmet Resuloğlu, bölgede yaşananları “İslam’ı yok etme ve Müslümanları silme politikası” olarak değerlendirdi. “Orta Doğu’da resmen terör estiriyorlar. Canilik, katillik yapıyorlar, soykırım yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Buna karşın Türkiye’nin bulunduğu konuma dikkat çeken vatandaş, çevre ülkelerde savaşın ve güvensizliğin hakim olduğunu belirterek, “Etrafımız savaş alanı. Her gün bombalar, füzeler düşüyor ama biz ülkemizde huzur ve güven içinde yaşıyoruz” dedi.

'GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ ORDU SAYESİNDE'

Türkiye’deki güven ortamını devletin gücüne bağlayan vatandaş, “Bu sokaklarda bana mikrofon uzatılabiliyorsa, ben huzurla gezebiliyorsam, akşam başımı rahatça yastığa koyabiliyorsam bunu güçlü devlete, güçlü lidere, güçlü orduya borçluyuz” diye konuştu.

Savunma gücünün önemine de değinen vatandaş, “Eğer ülkemiz zayıf olsaydı, savunma sanayimiz güçlü olmasaydı çoktan saldırıya uğrardık” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE’YE KİMSE MÜDAHALE EDEMEZ'

İsrail Başbakanı’na yönelik sert sözler sarf eden vatandaş, Türkiye’ye yönelik tehditlere tepki gösterdi. “Sen bu ülkede ne Erdoğan’ı ne Özgür Özel’i ne Ekrem İmamoğlu’nu ne de bu ülkenin bir ferdini tehdit edemezsin” dedi.

Türkiye’nin tarihi ve gücüne vurgu yapan vatandaş, “Türkiye İran’a benzemez, Libya’ya benzemez. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Atalarımızdan miras kalan güçlü bir devlettir” diye konuştu.

'AK PARTİLİYİM AMA YEDİRMEYİZ'

Siyasi görüş ayrılıklarının dış tehditler karşısında önemsiz olduğunu dile getiren vatandaş, birlik mesajı verdi. “Biz bugün AK Partilisi, CHP’lisi, kim olursa olsun ülkeye tehdit varsa biriz, beraberiz” dedi.

Açıklamasında özellikle siyasi isimlere yönelik olası tehditlere karşı net bir tavır ortaya koyan vatandaş, “Ben AK Partiliyim ama Özgür Özel’e de Ekrem İmamoğlu’na da bir şey denirse karşısında dururum. Kimseyi yedirmeyiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaş, sözlerini Türkiye’nin bağımsızlığına vurgu yaparak tamamladı: “Bu vatan kolay kazanılmadı. Göz dikenin gözünü çıkarırız. Gerekirse canımız feda.”

'TÜRKİYE’NİN SAVAŞA GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Emekli vatandaş Süreyya Öztürk ise Türkiye’nin mevcut süreçte savaşa dahil olmaması gerektiğini belirterek, “Şu anda savaşa girmesini istemiyoruz, kesinlikle” dedi.

Buna karşın İsrail ve ABD’ye yönelik eleştirilerini açıkça dile getiren vatandaş, “İsrail ve Amerika dünyanın katilidir, bunu kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'İRAN’DA DEĞİŞİM HALKLA OLMALI'

İran’daki rejime de eleştiri yönelten vatandaş, özellikle kadınlara yönelik baskılara dikkat çekti. “İran rejiminin 1979’dan beri özellikle kadınlara yaptığı baskıyı da kabul etmiyorum” diyen vatandaş, değişimin dış müdahale ile değil halkın iradesiyle olması gerektiğini vurguladı.

Dış müdahalelere karşı net bir tutum sergileyen vatandaş, “Dış müdahaleler kesinlikle hiçbir ülkeye ne özgürlük getirir ne de huzur getirir” sözleriyle görüşünü dile getirdi.

'İSRAİL İLE TİCARET DE KESİLMELİ'

Türkiye’nin politikalarına da değinen vatandaş, İsrail ile sürdüğü iddia edilen ticareti eleştirdi. “Türkiye’de kamuoyundan gizli de olsa İsrail’le ticaret yapılıyor. Bu ticaretin de bir şekilde kesilmesi lazım” dedi.

Mevcut tutumu yetersiz bulan vatandaş, Türkiye’nin daha net bir politika izlemesi gerektiğini savundu. “Vasat bir tutum. Ne şiş yansın ne kebap anlayışıyla gidiyor. Amerika ve İsrail’e karşı kesin tavır alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

'İNÖNÜ’Yİ ELEŞTİRMİŞLERDİ AYNI ÇİZGİDE GİDİYORLAR'

Bir diğer vatandaş da Türkiye’nin geçmişte benzer bir politika izlediğini hatırlatarak, “İzliyorlar, karışmamaya çalışıyorlar. Zamanında İsmet İnönü bunu yapmış, İkinci Dünya Savaşı’na ülkemizi katmamış” dedi.

Bu yaklaşımın bugün de sürdüğünü belirten vatandaş, geçmişte eleştirilen bu politikanın bugün benimsendiğini ifade etti: “O zaman eleştirenler şimdi onun çizgisinden gidiyorlar.”

'ORTA DOĞU YANIYOR, TÜRKİYE KENARDA KALMALI'

Bölgedeki çatışmalara dikkat çeken vatandaş, Türkiye’nin bu ortamda temkinli davranmasının doğru olduğunu savundu.

“Orta Doğu’nun her tarafı yanıyor. Yangın söndüğü zaman onlar kendilerine göre rahat ederler. Biz kenarda kalmaya devam ediyoruz” sözleriyle mevcut yaklaşımı değerlendirdi.

'SİYASET ÜSTÜ MESELE'

Konunun günlük siyasi tartışmaların ötesinde olduğunu vurgulayan vatandaş, kararların daha geniş bir uzlaşıyla alınması gerektiğini dile getirdi.

“Bunlar siyaset üstü konulardır. Mecliste 600 milletvekili bunu düşünecekler” dedi.

Toplumun rahatlatılması gerektiğini belirten vatandaş, “Bu konuları aşıp milleti rahatlatacaklar” ifadelerini kullandı.