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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçları, vatandaşın yatırım tercihlerinde ibrenin yeniden güvenli limana kaydığını gösterdi. Ankete göre, gayrimenkul yatırımı cazibesini giderek yitirirken, yatırımlarını altında değerlendirmek isteyenlerin oranı zirveye yerleşti. Öte yandan, hanehalkının 12 ay sonrası için dolar kuru beklentisi 56 lira sınırına dayandı.

YATIRIMDA GÖZDE AÇIK ARA ALTIN

Anket katılımcılarına yöneltilen "Şu anda yatırım yapabileceğiniz nakit varlığınız olsa ne yaparsınız?" sorusuna verilen yanıtlar, yatırımcı reflekslerindeki değişimi net bir şekilde ortaya koydu.

Ağustos ayında yüzde 41,3 olan "Altın alırım" diyenlerin oranı, eylül ayında yüzde 43'e yükselerek altının en çok tercih edilen yatırım aracı unvanını perçinledi. Buna karşılık; nakdini ev, dükkan veya arsa alarak değerlendirmeyi düşünenlerin oranı 3,5 puanlık belirgin bir düşüşle yüzde 33,6 seviyesine geriledi.

DOLAR KURU BEKLENTİSİ 55,90 TL'YE TIRMANDI

Hanehalkının döviz kuruna yönelik yukarı yönlü beklentisi eylül ayında da hız kesmeden devam etti. Ağustos ayında 54,47 TL olan 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, eylül döneminde 1,43 TL artış göstererek 55,90 TL'ye ulaştı. Yılın başında 52,3 TL seviyesinde olan dolar kuru beklentisinin, son aylardaki ivmeyle istikrarlı bir yükseliş trendi sergilemesi dikkat çekti.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Zayıflıyor Vatandaşın yatırım tercihlerinde alt sıralara gerileyen gayrimenkul sektöründe, fiyat artışlarına yönelik beklentiler de düşüş eğilimini sürdürüyor. Yılın başında yüzde 39,2 seviyelerinde seyreden 12 ay sonrası konut fiyat artış beklentisi, ağustos ayındaki yüzde 32,1'lik oranından eylül ayında 1,44 puan daha azalarak yüzde 30,69'a kadar indi.