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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında, tutuklanan ve haklarında işlem yapılan bazı isimlerin mal varlıklarına yönelik el koyma kararı verildi.

Karar kapsamında Tera Holding ve Pusula Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin mal varlıkları hakkında işlem yapıldı.

Halk TV'nin aktardığına göre, mal varlıklarına yönelik el koyma kararı verilen isimler ve görevleri şöyle:

Emre Tezmen: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Muhammed Yarız: Pusula Holding ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı

Muhammed Talha Sazak: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Sait Aytaç: Pusula Holding CEO'su

Tolga Dıramalıol: Tera Grubu ve Tera Yatırım Holding iştirakleri

Emrullah Furkan Gün: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Emir Münir Sarpyener: Tera Yatırım Holding ve Tera Grubu üst yönetimi/CEO

Elif Özüş: Tera Yatırım Holding Finans Grup Direktörü

Cem Gürkan Alpay: Tera Yatırım Holding, Tera Bank ve Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet Ziya Gökalp: Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü

Sibel Gökalp: Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve ortağı

KRİPTO VARLIKLAR VE KİRALIK KASALAR DA KARAR KAPSAMINDA

Karar kapsamında Namık Kemal Gökalp, Sibel Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp'in bankalardaki hesapları, kripto varlıkları, hisse senetleri, yatırım fonu katılma payları, kiralık kasaları ve şirket ortaklıkları hakkında el koyma işlemi uygulandığı aktarıldı.

EMRE TEZMEN'İN 24 TAŞINMAZI VE 11 ŞİRKET ORTAKLIĞI

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in İstanbul, Ankara, Düzce ve Muğla'da bulunan 24 taşınmazına el konulduğu belirtildi.

Tezmen'in ortağı olduğu TERA Yatırım Menkul Değerler AŞ, Savana Dış Ticaret Danışmanlık AŞ, Dilim Bilişim Teknolojileri Perakende Ticaret AŞ, Grad Yapı İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., DS Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ, Myra Araç Kiralama ve Eğitim Danışmanlık AŞ, Görsel Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, Viva Terra Su Sanayi ve Ticaret AŞ ve TRA Bilişim Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'deki ortaklık paylarının da karar kapsamında bulunduğu bildirildi.

MUHAMMED YARIZ'IN 7 TAŞINMAZI İÇİN DE İŞLEM YAPILDI

Pusula Portföy ve Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın 7 taşınmazı ile bankalardaki hesapları, kripto varlıkları, hisse senetleri, yatırım fonu katılma payları, kiralık kasaları ve şirket ortaklıkları hakkında da el koyma kararı verildi.

YARIZ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Soruşturma sürecinde, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu ve bazı kişiler hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı getirildiği belirtildi.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öne sürülmüş, Yarız'ın daha sonra adli makamlara başvurduğu ve tutuklandığı aktarılmıştı.

131 FON İÇİN TASFİYE KARARI ALINMIŞTI

Soruşturma sürerken SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu 131 fon hakkında tasfiye kararı aldı. Söz konusu şirketlerin TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının da işlemlere kapatıldığı bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyon kapsamında 19 Eylül 2026'da Tera Holding binasına girdi.

Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Beş isim, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmıştı.

FON KRİZİNDE NE YAŞANDI?

Soruşturmanın arka planında, Tera Portföy ve Pusula Portföy tarafından yönetilen bazı fonlarda yatırımcıların tasarruflarını çekmek istemesi ve fonların bu talepleri karşılamakta zorlanmasıyla başlayan süreç bulunuyor.

Fonların, hızlı şekilde satılması güç olan ve yüksek oranlarda ellerinde tuttukları hisselere yoğunlaştığı belirtilirken, bu hisselerin aynı anda büyük miktarlarda satışa konu edilmesinin fiyatları aşağı çekerek yatırımcılara geri ödenebilecek tutarı azaltabileceği ifade edildi.

Tera Yatırım'ın fon yönetimi birimi 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, iki fonundan çıkan yatırımcılar nedeniyle bazı ödemelerin gerçekleştirilemediğini duyurmuştu.

Bu açıklamaların ardından borsada sert hareketler yaşanırken, ertesi sabah Finansal İstikrar Komitesi toplanmış ve piyasayı dengelemeye yönelik çeşitli adımlar atılmıştı.