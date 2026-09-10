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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Mustafa Kadir Mertcan’ın haberine göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanan ve sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında hazırlanan 9 Eylül 2026 tarihli MASAK raporunda dikkat çekici mali hareketler tespit edildi.

74 BİN TL'LİK KÂRA KARŞILIK 115 MİLYON TL'LİK TRAFİK

Raporda, Tançalan’ın 2020’den itibaren tespit edilen kayıtlı ticari kâr beyanının toplam 74 bin 281 TL olduğu belirtildi.

Buna karşılık banka hesaplarına 58 milyon 780 bin TL transfer geldiği, hesaplarından ise 56 milyon 179 bin TL çıktığı kaydedildi. Böylece yalnızca Tançalan’ın hesaplarındaki toplam transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi.

Ayrıca hesaplara 4,5 milyon TL’den fazla nakit yatırıldığı ve yaklaşık 7 milyon TL nakit çekildiği tespit edildi.

EŞİYLE BİRLİKTE 222 MİLYON TL'Yİ AŞTI

MASAK incelemesinde Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan’ın hesap hareketleri de mercek altına alındı. Rapora göre çiftin hesaplarındaki toplam banka transfer hacmi 222 milyon TL’nin üzerine çıktı.

LÜKS ARAÇLAR MERCEK ALTINDA

Raporda Porsche, Cadillac Escalade, Maserati GranTurismo, Range Rover, Dodge Challenger ve BMW gibi lüks otomobillere ilişkin alım ve devir işlemleri de incelendi.

Çağla Öz Tançalan’ın 2024-2026 yılları arasındaki yaklaşık 13 milyon TL tutarındaki mal ve hizmet alımının 7,1 milyon TL’lik bölümünün 2024 model Porsche Macan 4 için gerçekleştirildiği belirtildi.

MASAK, yakın kişiler arasında art arda gerçekleştirilen lüks araç ve taşınmaz devirlerinin gerçek bir ticari ilişkiye dayanmaması halinde “katmanlama”, “paravan mülkiyet” ve mali izlerin kaybettirilmesi açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

DUBAİ SAVUNMASI DA İNCELENDİ

Tançalan’ın gelirlerini Dubai üzerinden “mail order” yöntemiyle elde ettiği yönündeki savunması da MASAK tarafından incelendi.

Raporda, Tançalan veya eşinin adına yurt dışından Türkiye’ye gerçekleştirilmiş herhangi bir finansal fon transferinin tespit edilemediği belirtildi.

KİLOLARCA ALTIN İÇİN “EMANET” DENİLMİŞTİ

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran düğünde sergilenen kilolarca altının “reklam amacıyla emanet getirildiği” yönündeki açıklama da raporda ele alındı.

MASAK raporuna yansıyan bilgilere göre kuyumcu Veysel Kahvecioğlu, bir set ile iki kelepçe altının satıldığını ve bu satışa ilişkin faturanın bulunduğunu bildirdi. Raporda bu durumun altınların emanet getirildiği yönündeki açıklamayla çeliştiği değerlendirmesine yer verildi.

MASAK'TAN “AKLAMA” DEĞERLENDİRMESİ

MASAK, sonuç bölümünde incelenen mali hareketler ve malvarlığı devirleri kapsamında TCK 282/1’de düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama fiilinin işlendiği ve Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan’ın bu fiilin failleri olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.

Raporda ayrıca Mehmet Fatih Tançalan hakkında UYAP sisteminde 37 soruşturma ve 20 kovuşturma kaydının bulunduğu belirtildi.

GÖSTERİŞLİ ORGANİZASYONLARIN ARDINDAN İNCELEME DERİNLEŞTİ

Nisan ayında evlenen çiftin haziran ayında kamuoyuna “nişan” görüntüsü veren gösterişli bir organizasyon düzenlediği, ardından kilolarca altının sergilendiği düğün görüntülerinin gündeme geldiği aktarıldı.

Bu görüntülerin ardından mali incelemelerin derinleştirildiği öğrenilirken Mehmet Fatih Tançalan, yürütülen soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.