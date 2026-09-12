Kaynak: Haber Merkezi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasından sonra soruşturma genişletildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Son gelişmeye göre Tançalan'ın İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Düzenlenen MASAK raporu, Kara Haydar ile eşi Çağla Öz arasındaki kirli para trafiğini ortaya çıkardı. Geçen günlerde gerçekleştirilen ve gelinin üzerinde kilolarca altının sergilendiği düğün görüntüleriyle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın mali hareketlerini inceleme altına alan MASAK, banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar, ziynet eşyaları ve yurt dışı bağlantılarını inceleme altına aldı.





6 YILDA 78 BİN TL KAR BEYAN ETMİŞ

Düzenlenen rapora göre, Mehmet Fatih Tançalan'ın 2020 yılından itibaren kayıtlı ticari kar beyanı 74 bin 281 TL olarak belirlendi. SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına karşın prime esas kazanç bilgisine rastlanmadığı ifade edilen raporda, bu gelir ile kişinin yaşam standardı ve malvarlığı arasında 'izah edilemeyen servet artışı' ve 'yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu' bulunduğu değerlendirildi.



BANKA HESAPLARINDA DUDAK UÇUKLATAN PARA TRAFİĞİ

Tançalan'ın banka hesaplarına 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi, hesaplarından ise 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı olduğu tespit edildi. Öte yandan hesaplara 4 milyon 594 bin TL'nin üzerinde nakit yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği belirlendiç. Raporda, tek seferde milyonlarca liralık transferler de yer aldı. Bir şirketten 6 milyon TL, başka bir şirketten 5,8 milyon TL ve bir kişiden de 5,5 milyon TL hesabına giriş olduğu ifade edildi.





TOPLAM 222 MİLYON TL

Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarında ise aynı dönemde 56 milyon 478 bin TL giriş, 50 milyon 859 bin TL çıkış belirlendi. Böylece çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer trafiğinin 222 milyon TL'yi aştığı belirtildi.