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Van'daki gösterişli düğünleri ve takılan kilolarca altınla gündeme geldikten sonra yürütülen kara para soruşturmasında tutuklanan Çağla Öz Tançalan ve eşi Mehmet Fatih Tançalan hakkında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren eski televizyon haberleri ve mahkeme kayıtları, çiftin yaklaşık 10 yıl önce ağır suçlamalarla mahkemelik olduğunu gösterdi.

ESKİ TELEVZİYON HABERLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ortaya çıkan eski FOX Ana Haber görüntülerinde, Çağla Öz'ün o dönem Mehmet Fatih Tançalan hakkında ağır iddialarda bulunduğu görüldü. Haber bülteninin alt bantlarında "Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti", "Taciz ettiği öğrencinin okulunu bastı" ve "Liseli kızın okulunu bastı, serbest kaldı" ifadelerinin yer aldığı belirlendi.

ANNESİ POLİS MERKEZİNE BAŞVURMUŞ

Dava dosyasına giren bilgilere göre, 21 Mart 2016 tarihinde Çağla Öz’ün annesi Nilgün Ö., İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak Mehmet Fatih Tançalan'dan şikâyetçi oldu. Anne Nilgün Ö., kızının Tançalan’ın etkisi altında kaldığını belirterek emniyet güçlerinden yardım istedi.

SANIK VE MAĞDUR OLARAK KARŞI KARŞIYA GELDİLER

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 2015 yılında yaşanan olaylar nedeniyle Çağla Öz “katılan mağdur”, Mehmet Fatih Tançalan ise “sanık” sıfatıyla yer aldı.

Gerekçeli karara yansıyan ifadelere göre Çağla Öz, Tançalan’ın kendisine baskı uyguladığını, silah gösterdiğini ve görüntülerini çektiğini iddia etti. Suçlamaları kabul etmeyen Tançalan ise Öz ile sevgili olduklarını ancak isnat edilen eylemleri gerçekleştirmediğini savundu.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, 14 Şubat 2018'de Tançalan’a "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan önce 3 yıl hapis cezası verdi. Eylemin farklı zamanlarda birden fazla kez işlenmesi sebebiyle artırılan ceza, takdiri indirim uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 güne düşürüldü. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinin 8 Aralık 2020 tarihli kararıyla kesinleşti.

ESKİ MAĞDUR VE SANIK 2026'DA EVLENDİ

Yıllar önce aynı dosyada mağdur ve sanık olarak karşı karşıya gelen ikili, 2026 yılında evlendi. Van'da gerçekleşen ve yüksek miktardaki altın takılarıyla dikkat çeken düğün kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KARA PARA SORUŞTURMASINDA İKİSİ DE TUTUKLANDI

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ardından İstanbul'da gözaltına alınarak Van'a götürülen Çağla Öz Tançalan da 14 Eylül'de çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince aynı suçtan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Tançalan’ın yakını M.S.T. de tutuklanırken, Çağla Öz’ün annesi N.O. ile altınların bulunduğu evin sahibi S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.