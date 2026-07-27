Van’ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar da bulundu.

Van’da yangın paniği - Resim : 1

1 SAATİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmaları sonucunda alevler, çevredeki yapılara sıçramadan önce kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.