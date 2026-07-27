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Kaynak: İHA

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar da bulundu.

1 SAATİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmaları sonucunda alevler, çevredeki yapılara sıçramadan önce kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

