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Kaynak: İHA

Van'ın Başkale ilçesinde Belencik Mahallesi'nde yaşayan Demirhan, Deringeçit Mahallesi kırsalında atıyla dereden karşıya geçmek istediği anda akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, dalgıç, AFAD ve polis ekipleri geldi.

Ekiplerin yaklaşık iki saat devam eden çalışmasının ardından Demirhan'a ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Demirhan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Demirhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.