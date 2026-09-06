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Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı Trabzon’da devam ediyor. Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Papara Park’ta oynanan mücadelede ilk düdük çaldı.

Karşılaşmanın hakemliğini Çağdaş Altay üstlenirken, yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hüseyin Aylak yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Manuel Schüttengruber bulunuyor.

TRABZONSPOR 3 PUAN PEŞİNDE

Bordo-mavililer, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Gençlerbirliği ise zorlu Trabzon deplasmanından puan veya puanlarla dönmek için sahada.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Ozan , Fabinho, Muçi, Salah, Aral Şimşir, Onuachu.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pedro, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Diabate, Oğulcan, Tongya, Tiago, Traore, Koita.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' Karşılaşma Trabzonspor'un santra vuruşu ile başladı.

TRABZONSPOR KARŞILAŞMAYA HIZLI BAŞLADI

5' Aral Şimşir'in ceza sahası içine ortasına yükselen Onuachu, kafayı vuruşuyla topu ağlarla gönderdi.

TRABZONSPOR PENALTI KAZANIYOR

13' Ceza alanının sağ çaprazında Nwaiwu vuruşunu yaparken Fıratcan'ın ayağına yaptığı müdahale sonrası Trbazonspor penaltı kazandı.

TRABZONSPOR FARKI İKİYE ÇIKARIYOR

14' Mohamed Salah'ın penaltı golü ile ev sahibi ekip farkı ikiye çıkarıyor

TRABZONSPOR GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

23' Pina ceza alanı merkezine koşu yapan Onuachu'yu gördü. Onuachu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yakın köşeye yaptığı net vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

TRABZONSPOR'UN BASKISI DEVAM EDİYOR

26' Karşılaşmada Trabzonspor'un baskısı sürüyor. Ev sahibi ekip şu ana kadar oldukça etkili pozisyonlar yakaladı.

GENÇLERBİRLİĞİ ATAĞI

29' Gençlerbirliği atağında Traore'nin sağında ceza alanı dışına gönderdiği pasta Diabate, kontrolünün ardından kaleye sert vurdu. Kaleci Onana topu çıkardı.