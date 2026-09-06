Van'ın doğa harikası ilçesi Bahçesaray'da, içerisinde tek bir bakteri dahi barındırmayan eşsiz bir su kaynağı keşfedildi.
Türkiye'nin en temiz suyu belli oldu: Bölgenin kaderini yeniden yazacak
Van'ın Bahçesaray ilçesinde keşfedilen 'sıfır bakterili' eşsiz su kaynağı, bölgeye 200 milyon liralık dev bir yatırım kazandırdı. Kurulacak tesiste yılda 300 milyon yavru balık üretimi hedeflenirken, proje ilçeyi su ürünleri sektörünün yeni merkez üssü yapmaya hazırlanıyor.Kaynak: AA
Türkiye'de eşine rastlanmayan bu el değmemiş saf su, girişimcilerin dikkatini çekerek bölgenin kaderini değiştirecek dev bir projeye kapı araladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen proje için altyapı çalışmalarına başlandı.
Yaklaşık 200 milyon liralık bütçeyle kurulan bu dev tesis, Bahçesaray'ı su ürünleri sektöründe adeta bir merkez üssü haline getirecek.
Yetkililer, bölgenin ekonomik yapısını baştan aşağı yenileyecek tesisin 1,5 yıl içerisinde faaliyete geçeceğini belirtiyor.
Tesis tamamlandığında, sıfır bakterili bu eşsiz su kaynağı kullanılarak yılda tam 300 milyon adet yavru balık üretimi gerçekleştirilecek.
Bu hamlenin, hem Van hem de ülke ekonomisine ciddi oranda katma değer sağlaması bekleniyor.