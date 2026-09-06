Türkiye’ye 630 milyon dolarlık dev kaynak: İmzalar atıldı

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop da uzun vadeli ve uygun koşullu uluslararası kaynakların reel sektör ile enerji yatırımlarına aktarılacağını belirtti.

Yeni finansmanla daha fazla işletmenin yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçirmesi, enerji maliyetlerini ve emisyonlarını azaltması, uzun vadede ise rekabet gücünü artırması bekleniyor.