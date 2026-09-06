Türkiye'nin enerji ve sanayi yatırımları için dikkat çeken bir finansman anlaşmasına imza atıldı. Dünya Bankası'ndan yüz milyonlarca dolarlık yeni kaynak sağlanacak.
Türkiye’ye 630 milyon dolarlık dev kaynak: İmzalar atıldı
Türkiye’nin enerji ve sanayide yeşil dönüşüm yatırımları için yaklaşık 630 milyon dolarlık yeni finansman sağlandı. Dünya Bankası ile imzalanan iki anlaşmayla sağlanacak kaynağın hangi alanlarda kullanılacağı da belli oldu.Kaynak: AA
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile Dünya Bankası arasında iki ayrı ek finansman anlaşması imzalandı.
Anlaşmaların toplam büyüklüğü yaklaşık 630 milyon dolara ulaşıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında sağlanan kaynak, ağırlıklı olarak Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve sanayide yeşil dönüşüm yatırımlarında kullanılacak.
Finansmanın ilk ayağında enerji yatırımları bulunuyor.
Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi kapsamında TKYB'ye 200 milyon avroluk ek finansman sağlanacak.
Program kapsamında daha önce desteklenen dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama yatırımlarına yeni bir alan daha eklenecek.
Yeni anlaşmayla birlikte rüzgar enerjisi yatırımları da finansman kapsamına alınacak.
630 milyon dolarlık kaynağın önemli bölümü ise sanayiye ayrılacak.
Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltımı Projesi için yaklaşık 400 milyon dolar karşılığında ek finansman sağlanacak.
Bu kaynakla sanayi kuruluşlarının daha temiz üretim teknolojilerine geçişinin hızlandırılması hedefleniyor.
Enerji ve kaynak verimliliğini artıran projelerin yanı sıra emisyonları azaltmaya yönelik baca sonu arıtma yatırımları da desteklenecek.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefini hatırlatarak yeni finansmanın yeşil dönüşüme önemli bir ivme kazandıracağını belirtti.
Çelik, yenilenebilir enerji yatırımlarının enerji arz güvenliği açısından da önem taşıdığına dikkat çekti.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean Christophe Carret ise anlaşmaların Türkiye'nin daha rekabetçi, dayanıklı ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişini destekleyeceğini ifade etti.
Finansmanla şirketlerin temiz üretim teknolojilerine yatırım yapmaları ve verimliliklerini artırmaları hedefleniyor.
TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop da uzun vadeli ve uygun koşullu uluslararası kaynakların reel sektör ile enerji yatırımlarına aktarılacağını belirtti.
Yeni finansmanla daha fazla işletmenin yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçirmesi, enerji maliyetlerini ve emisyonlarını azaltması, uzun vadede ise rekabet gücünü artırması bekleniyor.