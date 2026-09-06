Türkiye'nin en iyi çikolata markaları belli oldu: Zirvede herkesin bildiği o marka

Köklü endüstriyel üreticiler tarafında ise yaygın dağıtım ağı ve fiyat-performans dengesi bakımından Eti ve Ülker, en çok tüketilen ve olumlu geri bildirim alan kitle markaları olarak listeye girdi. Bu kategoride özellikle yüksek kakao oranlı bitter ve fındıklı ürün konseptlerinin öne çıktığı görüldü.