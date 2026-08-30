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Kaynak: AA

Tuşba ilçesine bağlı Çakırbey Mahallesi yakınlarında yaşanan olayda, can simidi kullanarak Van Gölü'ne giren 2 kadın ile 1 çocuk, aniden çıkan rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı. Kıyıya geri dönmeyi başaramayan ve yaklaşık 1 kilometre açığa sürüklenen vatandaşları fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine zaman kaybetmeden harekete geçen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Göl üzerinde geniş çaplı bir çalışma başlatan ekipler, mahsur kalan 3 kişiye ulaşarak botla güvenli bir şekilde karaya çıkardı. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen kişilerden bir kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.