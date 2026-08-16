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Amik Kalesi civarında göle giren S.A. (18) ve M.A. (24), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuklarının zor durumda olduğunu gören baba S.A. ise onları kurtarmak için suya girdi ancak kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Vatandaşların sudan çıkardığı baba ile iki oğlu, sağlık ekiplerince ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine götürüldü.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı. Babanın sağlık durumunun takip edildiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ekipler, benzer olayların yaşanmaması amacıyla vatandaşlara cankurtaran bulunmayan ve yüzmenin tavsiye edilmediği bölgelerde göle girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.