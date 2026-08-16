Altın bu seviyelere gelecek: Dev bankalar rakam ve tarih verdi

Ayrıca piyasa analistlerinin genel değerlendirmelerinde, temkinli senaryoda ons fiyatının 3 bin 600 - 4 bin dolar bandında kalması durumunda dahi gram altının taban fiyatlama olarak 4 bin 500 - 5 bin TL civarında tutunacağı, iyimser senaryoda ise jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte 7 bin TL üzerindeki seviyelerin test edilebileceği vurgulanıyor.