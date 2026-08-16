Jeopolitik gerilimler, küresel merkez bankası alımları ve döviz kurundaki seyir ekseninde piyasa uzmanları ile kurumların yıl sonu altın fiyatlarına ilişkin öngörüleri şekillenmeye devam ediyor.
Altın bu seviyelere gelecek: Dev bankalar rakam ve tarih verdi
Altında rekor beklentisi yükseliyor! Piyasa uzmanları ve dev küresel yatırım bankaları, jeopolitik riskler ve kurun etkisiyle yıl sonu gram altın tahminlerini güncelledi.Kaynak: Haber Merkezi
Yerli ve yabancı finans kurumları ile analistlerin gram altın ve ons/dolar korelasyonuna dayalı yıl sonu fiyatlama beklentileri şöyle detaylandırılıyor:
Küresel yatırım bankalarından UBS, piyasalardaki son hareketlilik doğrultusunda yıl sonu ons altın beklentisini 5 bin 500 dolar seviyesine revize etti.
Mevcut dolar/TL patikası ve kur beklentileriyle birlikte değerlendirildiğinde bankanın projeksiyonu, gram altının yıl sonuna doğru 8 bin TL sınırına yaklaşabileceğine işaret ediyor.
Goldman Sachs ve J.P. Morgan tarafında ise ons altının yıl genelinde 4 bin 500 ile 5 bin dolar bandında tutunacağı senaryolar öne çıkıyor.
Bu kurumlara dayanan analizlerde, Dolar/TL kurunun yıl sonu seyriyle paralel olarak gram altında 6 bin 700 TL ile 7 bin TL aralığının makul bir hedef bölge olduğu kaydediliyor.
Ayrıca piyasa analistlerinin genel değerlendirmelerinde, temkinli senaryoda ons fiyatının 3 bin 600 - 4 bin dolar bandında kalması durumunda dahi gram altının taban fiyatlama olarak 4 bin 500 - 5 bin TL civarında tutunacağı, iyimser senaryoda ise jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte 7 bin TL üzerindeki seviyelerin test edilebileceği vurgulanıyor.