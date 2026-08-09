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Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sınırlarında yer alan Mollakasım Halk Plajı, denizi bulunmayan kentlerde mavi bayrak dalgalandıran nadir tesisler arasında bulunuyor. Yaz sezonu boyunca yoğun ilgi gören alan; konuklarına güvenli, hijyenik ve konforlu bir tatil ortamı vadediyor.

Söz konusu tesis; çevre bilgilendirmesi, su kalitesi, çevre yönetimi, güvenlik ve sunulan hizmetler kapsamındaki 33 zorunlu kriteri yerine getirerek 2018 yılında mavi bayrak unvanına sahip oldu. Plaj; cankurtaran personeli, duş ve soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları ile otopark gibi imkanlarıyla hem yerel halkın hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin beklentilerini karşılıyor. Bölgeye gelen vatandaşlar bir yandan mesire alanlarında vakit geçirirken diğer yandan gölün serin sularında serinliyor.

Ailesiyle birlikte plaja gelen Mehmet Şirinbeli, tesisin bölge halkı için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kısa bir tatil yapmak ve sosyal aktivitelerimizi gerçekleştirmek için buraya geliyoruz. Farklı şehirlere gitme imkanımız olmadığı için burayı tercih ediyoruz. İnsanlarımız buradan ayrılırken temiz bırakmalı. Burası bizim için bir velinimet. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir mavi bayraklı plaj yok. Bunun kıymetini bilmemiz lazım ama ne yazık ki insanlarımız bilmiyor. Vatandaşların özen göstermesi lazım."

Her yaz dönemi Van Gölü'ne geldiğini belirten Gökhan Yıldırımçakar ise çalışma hayatından fırsat buldukça alanı ziyaret ettiğini dile getirdi. Yıldırımçakar, "Van Gölü, halkımız için büyük bir avantaj. Bu tür yerlerde mesire alanlarının olması da gayet güzel. Ancak bunların bakımı, temizliği ve güvenliği de önemli çünkü buraya gelen vatandaşların kendini rahat hissedebilmesi, nezih bir ortamda piknik yapıp göle girebilmesi gerekiyor. Bu bölgede üç plaj daha yapılıyor. Bunların da bir an önce hizmete açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Mahallesindeki sıcak havadan uzaklaşmak amacıyla arkadaş grubuyla plaja geldiğini söyleyen Baran Özfidan da göl suyunun berraklığından ve sunulan ortamdan memnuniyet duyduklarını belirterek, plajda keyifli ve serin anlar geçirdiklerini aktardı.