Yeniçağ Gazetesi
16 Ağustos 2026 Pazar
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar)

Altın alım satımı yapanlar ile yatırımcılar, piyasadaki güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle çeyrek altının bugünkü satış fiyatı ve yarım altının ne kadar olduğu merak konusu. Peki, 16 Ağustos 2026 Pazar günü çeyrek, ons, gram ve yarım altının satış fiyatları ne kadar?

Dilem Taştan Dilem Taştan
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 1

Altın piyasası 16 Ağustos Pazar gününe yükseliş eğilimiyle giriş yaptı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 2

Yaşanan bu değer kazanımıyla birlikte, kıymetli maden yatırımı yapmak veya alım satımında bulunmak isteyen vatandaşlar erken saatlerden itibaren "Bugün gram altın ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 3

İşte piyasaların hafta sonu temposuna girdiği 16 Ağustos 2026 Pazar gününün başlangıç saatleri itibarıyla, güncel altın satış fiyatı detayları...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 4

Gram Altın:

Alış fiyatı: 6.736,33 TL

Satış fiyatı: 6.737,19 TL

4 15
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 5

Çeyrek Altın

Alış fiyatı: 10.778,13 TL

Satış fiyatı: 11.015,31 TL

5 15
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 6

Tam Altın

Alış fiyatı: 43.503,00 TL

Satış fiyatı: 43.792,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 7

Cumhuriyet Altını

Alış fiyatı: 43.112,51 TL

Satış fiyatı: 43.926,49 TL

7 15
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 8

Gremse Altın

Alış fiyatı: 107.256,00 TL

Satış fiyatı: 107.256,00 TL

8 15
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 9

ONS Altın

Alış fiyatı: 4.374,77 Dolar

Satış fiyatı: 4.378,03 Dolar

9 15
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 10

Yarım Altın

Alış fiyatı: 21.488,89 TL

Satış fiyatı: 22.030,62 TL

10 15
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 11

Ziynet Altın

Alış fiyatı: 43.112,51 TL

Satış fiyatı: 43.926,49 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 12

Ata Altın

Alış fiyatı: 44.029,76 TL

Satış fiyatı: 45.148,45 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 13

14 Ayar Bilezik Gramı

Alış fiyatı: 3.657,99 TL

Satış fiyatı: 4.870,47 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 14

22 Ayar Bilezik Gramı

Alış fiyatı: 6.088,48 TL

Satış fiyatı: 6.300,37 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar) - Resim: 15

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