Altın piyasası 16 Ağustos Pazar gününe yükseliş eğilimiyle giriş yaptı.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar)
Altın alım satımı yapanlar ile yatırımcılar, piyasadaki güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle çeyrek altının bugünkü satış fiyatı ve yarım altının ne kadar olduğu merak konusu. Peki, 16 Ağustos 2026 Pazar günü çeyrek, ons, gram ve yarım altının satış fiyatları ne kadar?Dilem Taştan
Yaşanan bu değer kazanımıyla birlikte, kıymetli maden yatırımı yapmak veya alım satımında bulunmak isteyen vatandaşlar erken saatlerden itibaren "Bugün gram altın ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor.
İşte piyasaların hafta sonu temposuna girdiği 16 Ağustos 2026 Pazar gününün başlangıç saatleri itibarıyla, güncel altın satış fiyatı detayları...
Gram Altın:
Alış fiyatı: 6.736,33 TL
Satış fiyatı: 6.737,19 TL
Çeyrek Altın
Alış fiyatı: 10.778,13 TL
Satış fiyatı: 11.015,31 TL
Tam Altın
Alış fiyatı: 43.503,00 TL
Satış fiyatı: 43.792,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış fiyatı: 43.112,51 TL
Satış fiyatı: 43.926,49 TL
Gremse Altın
Alış fiyatı: 107.256,00 TL
Satış fiyatı: 107.256,00 TL
ONS Altın
Alış fiyatı: 4.374,77 Dolar
Satış fiyatı: 4.378,03 Dolar
Yarım Altın
Alış fiyatı: 21.488,89 TL
Satış fiyatı: 22.030,62 TL
Ziynet Altın
Alış fiyatı: 43.112,51 TL
Satış fiyatı: 43.926,49 TL
Ata Altın
Alış fiyatı: 44.029,76 TL
Satış fiyatı: 45.148,45 TL
14 Ayar Bilezik Gramı
Alış fiyatı: 3.657,99 TL
Satış fiyatı: 4.870,47 TL
22 Ayar Bilezik Gramı
Alış fiyatı: 6.088,48 TL
Satış fiyatı: 6.300,37 TL
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