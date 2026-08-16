Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Ağustos Pazar)

Yaşanan bu değer kazanımıyla birlikte, kıymetli maden yatırımı yapmak veya alım satımında bulunmak isteyen vatandaşlar erken saatlerden itibaren "Bugün gram altın ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor.