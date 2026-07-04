Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'in geleceğine ilişkin çıkan transfer iddiaları netlik kazandı.
The Athletic'in haberine göre deneyimli stoper, Liverpool'daki kariyerine devam edecek.
AYRILIK İDDİALARI YALANLANDI
Haberde, Liverpool'un Van Dijk için gelecek teklifleri değerlendireceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kulübün Hollandalı savunmacıyla yollarını ayırmayı düşünmediği aktarıldı.
SAVUNMANIN VAZGEÇİLMEZİ
33 yaşındaki Virgil van Dijk, geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 49 resmi maçta görev alırken 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli savunmacı, takım kaptanı olarak savunmanın lideri olmayı sürdürdü.