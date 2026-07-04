Türkiye genelinde soğan üretiminde ikinci sırada yer alan Amasya’da hasat dönemi devam ediyor. Tarlada kilogramı 15 ila 25 TL arasında alıcı bulan soğan için üreticiler, mevcut fiyatların kafelerde satılan bir bardak çayın dahi altında kaldığını belirtti.
“Kırmızı altın” olarak bilinirdi: Şimdi kilosu bir bardak çaydan ucuz
Türkiye'nin en önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da hasat sürerken, tarlada üreticiler dert yandı. Sektör temsilcileri ve çiftçiler, bir kilo soğanın kafelerdeki bir bardak çaydan bile daha ucuza satıldığına dikkat çekti.Kaynak: İHA
Uzun yıllardır sektörün içinde yer alan soğan üreticisi ve satıcısı Oğuz Çelik, bahar aylarındaki yoğun yağışlar nedeniyle bu yıl hasadın geciktiğini ifade etti. Tarladaki güncel fiyatların 15 ila 25 TL arasında seyrettiğini aktaran Çelik, şu açıklamalarda bulundu: "Yeni ürün hasadıyla fiyatlar 15 gün içerisinde normal seyrine döner. Çiftçiyi ve tüketiciyi memnun edecek seviyeye gelir."
Soğanın hâlâ en ekonomik tüketim maddelerinden biri olduğunu savunan Çelik, maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak şunları ekledi: " Fiyatların abartılmasına gerek yok. Emeğin ve maliyetlerin görülmesi lazım.
Soğan şu anda kafelerde satılan bir bardak çaydan ucuz. Sigaradan da ucuz. Bir kilo soğan dört kişilik ailenin bir haftalık ihtiyacını karşılayabiliyor. Eskiden bir çuval soğan ile bir çeyrek altın alınabiliyordu. Şimdi 10 çuvalla bile alınamıyor. O zaman soğan kımızı altın gibiydi."
Fiyatların geçmiş yıllara kıyasla memnuniyet verici olduğunu dile getiren Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş ise erkenci soğan fiyatlarının üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Pazardaki fiyat tartışmalarına değinen Baş şöyle konuştu: "Bir bardak çay kafelerde 40 TL’den satılıyor. Bir paket sigara 100 TL’den başlıyor.
Bir kilo soğanın pazarda 40 TL’den satılmasının lafı ediliyor. Ama üretim artıyor. 15 güne kadar fiyatlar düşer."
Soğanların tasnif edildiği depolarda görev yapan tarım işçisi İnci Uysal da bu yıl soğandaki fiyat istikrarının üreticiyi mutlu ettiğini söyledi. Benzer bir durumun patates hasadında da yaşanmasını temenni eden Uysal, " Geçen yıla göre fiyatlar iyi. Suluova’da soğana ‘kırmızı altın’ derlerdi. İnşallah o günleri de tekrar görürüz" ifadelerini kullandı.