“Kırmızı altın” olarak bilinirdi: Şimdi kilosu bir bardak çaydan ucuz

Soğan şu anda kafelerde satılan bir bardak çaydan ucuz. Sigaradan da ucuz. Bir kilo soğan dört kişilik ailenin bir haftalık ihtiyacını karşılayabiliyor. Eskiden bir çuval soğan ile bir çeyrek altın alınabiliyordu. Şimdi 10 çuvalla bile alınamıyor. O zaman soğan kımızı altın gibiydi."