Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet mensuplarını makamında kabul etti.

Vali Sözer, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Harun Çil ile beraberindeki teşkilat mensupları ve polis adaylarını kabul etti.

Vali Sözer ziyarette, “Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık ve kararlılıkla görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası’nı ve Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.” dedi.

Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.